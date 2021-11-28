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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى الشاذلى تروج لـ حلقتها مع ياسمين عبد العزيز .. فيديو

صدى البلد

روجت الإعلامية منى الشاذلى عن حلقتها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في برنامجها معكم منى الشاذلي، ونشرت فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام . 

وعلقت منى الشاذلى “ أول ظهور لـ #ياسمين_عبد_العزيز بعد الأزمة الأخيرة .. قريباً مع منى الشاذلي ”.

وعلم صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز عادت من سويسرا الاسبوع الماضي ، قادمة إلى مصر بعد أسبوع قضته هناك.

وقضت ياسمين عبد العزيز أسبوعا في سويسرا من أجل الاطمئنان علي العمليات التي كانت قد أجرتها هناك ، حيث طمأنها الأطباء على حالتها ".

وتغيبت ياسمين عبد العزيز عن تكريمها في مهرجان نجم العرب بسبب سفرها ، حيث حرص على الحضور زوجها الفنان  أحمد العوضي .
ووجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز الشكر لمتابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ياسمين عبد العزيز فيديو للهدايا التي تلقتها من متابعيها في الفترة الأخيرة، والتي تضمنت الورود وتورتة وصور لها مع زوجها الفنان أحمد العوضي.

وعلقت ياسمين عبد العزيز علي الفيديو، كاتبة: “شكرًا جمهوري، بحبكوا”.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز عادت إلى مصر بعد اكتمال شفائها، وانتهاء الأزمة الصحية التي مرت بها على مدار الفترة الماضية.

 

أحمد العوضى منى الشاذلى ياسمين عبد العزيز

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