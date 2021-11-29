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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للطرق الوعرة .. مرسيدس تطرح نسختها All-Terrain |صور

للطرق الوعرة .. مرسيدس
للطرق الوعرة .. مرسيدس تطرح نسختها All-Terrain

تواصل شركة مرسيدس الألمانية تألقها داخل الاسوق العالمية، بعد ان كشفت عن نيتها لطرح نسخة جديدة من فئة C الشهيرة، ولكنها تأتي مع تفاصيل كثيرة ابرزها الاطلالة الخارجية والتي تمنحها الأفضلية في التعامل مع بعض الطرق الوعرة.

اطلقت مرسيدس اسم All-Terrain على تلك النسخة الجديدة، والتي تعد واحدة من طرازات الكومبي المميزة، حيث تقدم السيارة مع جنوط رياضية تتكون من 5 اضلاع، بالإضافة إلى واجهة امامية تضم مصابيح حادة المظهر تعمل بتقنية LED، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، تتخللها حزمة من مستشعرات الحركة.

بينما تأتي الناحية الخلفية من All-Terrain بشكل طولي نسبة إلى الفئة المقدمة، مع سبويلر خلفي نحيف ومدبب مدعوم باشارة STOP،بالاضافة إلى مصابيح ضباب جانبية ومنظومة عادم ثنائية مع حساسات ركن خلفي وكاميرا لسهولة الاصطفاف، ونجد زيادة لنسبة الخلوص الأرض تقدر بـ 40 مم.

كما تمتعت السيارة مرسيدس All-Terrain بإمكانيات متطورة وبرامج السير على الطرق الوحلة والطينية، بالإضافة إلى مناطق الجليد، إلى جانب منظومة العمل بالدفع الرباعي، وحزمة من عناصر أنظمة المكابح المتطورة، وبرامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق.

الاداء الفني لمحرك السيارة مرسيدس All-Terrain

 

تتوافر السيارة All-Terrain بنوعين من المحركات الاول ديزل لـ موديل C 220 d يستطيع ان ينتج قوة قدرها 147 كيلووات/ 200 حصانا، مع متوسط استهلاك الوقود بنسبة قدرها 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، بالاضافة إلى محرك اخر بنزين لموديل C 200 قادر على انتاج 150 كيلووات/204 حصانا، بينما يبلغ استهلاك تلك النسخة من الوقود بنسبة بلغت 4.9 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم، ووصلت السرعة القصوى للسيارة بحد يصل إلى 231 كيلومتر في الساعة.

مرسيدس مرسيدس الألمانية شركة مرسيدس الألمانية فئة C All-Terrain

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