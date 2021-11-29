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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب الهجوم الاثيوبي.. البرهان يتوجه إلى الحدود السودانية الشرقية

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

كشفت مصادر إلى "سكاي نيوز عربية"، اليوم الإثنين، عن توجه قائد القوات السودانية، عبد الفتاح البرهان، إلى الفشقة صباح غد لتفقد القوات على الحدود الشرقية.

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البرهان: نتعهد بحماية الفترة الانتقالية في السودان

فيما قالت وسائل إعلام محلية في السودان إن الاشتباكات  التي وقعت فجر السبت على الشريط الحدودي مع إثيوبيا أدت لمقتل 21 من القوات السودانية وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين.

وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" نقلا عن مصادر عسكرية، أن المعارك بين القوات الإثيوبية والجيش السوداني أسفرت عن مقتل 21 من القوات السودانية وجرح ما لا يقل عن 30 آخرين.

وأشارت إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات سودانية وأخرى إثيوبية توغلت داخل الأراضي السودانية شرق بركة نورين عند مستوطنة ملكامو بعمق 17 كيلو متر.

وأضافت المصادر أن معارك طاحنة دارت شرق منطقة أم ديسا وبركة نورين، تجاه مستوطنة مالكامو الإثيوبية المشيدة داخل الأراضي السودانية شرق نهر عطبرة.

عبد الفتاح البرهان الجيش السودان الحدود السودانية القوات السودانية الاراضي السودانية

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