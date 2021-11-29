الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي يكشف حقيقة أزمة العامري فاروق

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن كواليس أزمة العامري فاروق، قائلا: أن الأمر واضح ولا يحتاج إلى كل هذه الأقاويل، متابعا: الدكتور وليد الفيل تقدم في الانتخابات على مركز نائب الرئيس ولكن الجهة الإدارية رفضت استلام أوراقه.

وأضاف “سعد شلبي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” الذماع على قناة “إم بي سي مصر” :" اللجنة قررت عدم قبول أوراق وليد الفيل لعدم استكمالها وعدم توفير بعض الأوراق مثل "شهادة الخدمة العسكرية"، متابعا: تم غلق باب الترشح وبعدها تفاجئنا بوجود حكم قضائي.

وأكد على أن العامري فاروق فاز بالمنصب نتيجة التذكية، وذلك بعد حصوله على أكثر من 19 ألف صوت، بنسبة أكثر من 25% من إجمالي الحاضرين.

وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها صحيحة بنسبة 100%، وبالتالي فأن موقف العامري فاروق صحيح 100%.

