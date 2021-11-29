عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب سلسلة من الانخفاضات.. ارتفاع طفيف في أسعار النفط بالعالم

أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد الانخفاض الذي تعرضت له خلال اليومين الماضيين، نتيجة لظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" ما أثار مخاوف عالمية من احتمالية وجود إغلاق عام مرة أخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل قيمتها 73.51 دولار، بارتفاع طفيف عن سعر الإغلاق السابق والذي كان 72.90 دولار.

txt

المتحور الجديد يكبد النفط خسائر بـ 11% في أكبر هبوط يومي منذ أبريل 2020

txt

انخفاض 10 دولارات.. متحور كورونا يضرب أسعار النفط الأمريكي

وبدأت أسعار النفط العالمية منذ الجمعة الماضية في الانهيار بأكثر من 10%، بعد أن أثارت سلالة جديدة لفيروس كورونا المخاوف حول العالم.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن التعامل مع الوباء في الولايات المتحدة هو أحد الأسباب الرئيسية للانخفاض المستمر في معدلات قبول بايدن، والتي انخفضت من حوالي 55٪ إلى 41.7٪ تقريبًا في أقل من عام.

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن وأفراد من عائلته إلى جزيرة نانتوكيت - مكان قضاء بايدن بعيد الشكر لعيد الشكر - في وقت سابق من هذا الأسبوع في محاولة لإيصال رسالة مفادها أن البلاد تعود ببطء إلى الحياة الطبيعية ويمكن للناس مرة أخرى قضاء عطلاتهم الرئيسية مع عائلاتهم (على عكس عام 2020).

وقال جو وجيل بايدن في خطاب فيديو يوم 25 نوفمبر: “هذا العام، بركات عيد الشكر لها مغزى خاص. بعد الانفصال العام الماضي، لدينا تقدير جديد لتلك اللحظات الصغيرة التي لا يمكننا التخطيط لها أو تكرارها”.

ومع ذلك، سرعان ما تم إحباط هذه الرسالة من خلال أنباء ظهور النوع B.1.1.529 من فيروس كورونا، المعروف الآن باسم “Omicron”، والذي يُخشى أن يكون مقاومًا للقاحات COVID الحالية بسبب الطفرات الواسعة في بروتين سبايك.

وفي أعقاب هذه التقارير، أغلقت عدة دول (مع انضمام الولايات المتحدة إليها بعد فترة وجيزة) حدودها أمام الوافدين من جنوب أفريقيا، حيث تم اكتشاف هذا البديل.

كانت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، سريعة الاستجابة أيضًا، مع انخفاض حاد في معظم الصناعات التي أدت إلى انخفاض مؤشر داو جونز بنحو 900 نقطة يوم الجمعة.

يخشى المستثمرون من حالة عدم اليقين المحيطة بالوباء، والتي قد تشهد مرة أخرى عمليات إغلاق جديدة وتباطؤًا آخر في النشاط الاقتصادي على غرار ما شهدناه في عام 2020.

فيروس كورونا العقود الآجلة اسعار النفط اوميكرون خام برنت Omicron

موضوعات متعلقة

نداء عاجل من الصحة العالمية إلى دول العالم بسبب أوميكرون

رئيس جنوب إفريقيا يكشف تطورات تفشي سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون"

الأمم المتحدة: 2 تريليون دولار خسائر قطاع السياحة بالعالم بنهاية 2021

عقب الهجوم الاثيوبي.. البرهان يتوجه إلى الحدود السودانية الشرقية

البيت الأبيض يكشف موعد الكشف عن معلومات حول متحور "أوميكرون"

كندا تسجل أول حالتي إصابة بمتحور أوميكرون

نشرة أخبار العالم.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون.. فرنسا تبدأ إجلاء رعاياها من إثيوبيا.. المغرب يغلق أجواءه لمدة أسبوعين

فرنسا تعلن الاشتباه في 8 حالات إصابة بمتحور أوميكرون

ترشيحاتنا

هذا النادي قادر على تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية حال الانتقال إليه

ماذا يقرأ للميت بعد وفاته ؟ 5 سور تخفف عنه وتنير قبره

أكلات مفيدة لمرضى القلب وأخرى ممنوعة نهائيا

الشرطة البريطانية: اعتقال شخص للاشتباه في قتله رجل وامرأة طعنًا شمالي لندن

عقب سلسلة من الانخفاضات.. ارتفاع طفيف في أسعار النفط بالعالم

دولة عربية تعلن وصول درجات الحرارة إلى الصفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

وزير الداخلية قال لي خليك مكانك متتحركش.. أحمد موسى يكشف تفاصيل محاولة اغتياله | فيديو

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

افتحوا الحدود.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

انتبهت للي كان عايش معاها.. ملحن يهاجم حسام حبيب بعد أنباء انفصاله عن شيرين

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

التحديات الناشئة.. وزير الدفاع يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية

قطة تنبه صاحبها إلى وجود ثعبان سام داخل أكياس السوق|شاهد

فيديو

طلاق نهائي .. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

العالم ينتظر .. عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات

التربة بتجهز.. بكاء ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور بعد الأزمة الصحية.. فيديوجراف

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

اﻟﻤﺰﻳﺪ