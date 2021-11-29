في زمن ضاع فيه الخلق وماتت القلوب.. نقابة المهن السينمائية تتضامن مع رشوان توفيق

تضامنت نقابة المهن السينمائية، مع الفنان رشوان توفيق، بعد أزمته الأخيرة.

أصدرت النقابة بيان جاء فيه التالي: “يا عزيز الرحمة .. يا حبيب يا حاج رشوان .. في زمن ضاع فيه الخلق وماتت القلوب وتحجرت الدموع وتنفسنا الجحود .. اه يا استاذ الاساتذة لو تعلم ما علمت وما ربيت .. فأنت رائد تلفزيوني من أوائل مديري استديوهات ماسبيرو".

واُختتم البيان: "سامحنا يا حاج .. لو تذكرت فقد جسدت ما يحدث الأن في سهرة ”حكاية عم شحاتة" الفن يتوقع ويطرح العلاج .. ولا أحد يتعظ، يا عم رشوان انت المتصوف العابد في محراب الحياه .. لا تحزن فأن الله معنا نساندك وندعمك بكل السبل القانونية والمهنية".. عم رشوان توفيق أيقونة فنية".

رشوان توفيق يكشف تفاصيل أكبر مأساة في حياته



وقال رشوان توفيق في تصريحات صجفية ":عشت حياتى كلها علشانهم وكنت أسلم كل ما أتحصل عليه من أموال لزوجتى الراحلة وهى اللى كانت تمنحني المصروف، وشالتنى فى حياتها وبعد مماتها، ولا أملك باسمى سوى الموبايل وتليفون البيت الأرضى، وقدمت لأبنائى كل شىء".

وتابع الفنان الكبير رشوان توفيق، "بعد وفاة ابنى توفيق توليت رعاية ابنته الوحيدة، ولم أكن أحتفظ بشيء لنفسى وعشت لأولادى، لكن بعد وفاة زوجتى الحاجة، ومؤخراً فوجئت بقضايا رفعها زوج ابنتى وحفيدى عليا، بعد التأثير على بنتى بسبب خلافات مادية، ومحاولة للسيطرة على ما أملك رغم أننى لم أحرمهم من شيء طوال حياتى فترة عملي، لتكون هذه أكبر مأساة أعيشها فى حياتى على الإطلاق"

وأشار الفنان الكبير بحزن قائلاً، "بيحاولوا يهدوا بيت الحب اللي بنيته طول عمرى، رغم كل هذا أنا مشفق على ابنتى آية لأنها بسيطة وطيبة وربما تم التأثير عليها ودفعها لرفع قضايا على، وأدعو لها بالصحة والهداية".

واختتم الفنان رشوان توفيق "ما يحدث لى حالياً يذكرنى بقصة عطيل لشكسبير والأمين ياجو التى جسدتها على المسرح، وقصة الملك لير، وما يحدث للناس بسبب الثقة المطلقة فى أشخاص لا يصونوها".