عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في زمن ضاع فيه الخلق وماتت القلوب.. نقابة المهن السينمائية تتضامن مع رشوان توفيق

رشوان توفيق
رشوان توفيق

تضامنت نقابة المهن السينمائية، مع الفنان رشوان توفيق، بعد أزمته الأخيرة.

 

أصدرت النقابة بيان جاء فيه التالي: “يا عزيز الرحمة .. يا حبيب يا حاج رشوان .. في زمن ضاع فيه الخلق وماتت القلوب وتحجرت الدموع وتنفسنا الجحود .. اه يا استاذ الاساتذة لو تعلم ما علمت وما ربيت .. فأنت رائد تلفزيوني من أوائل مديري استديوهات ماسبيرو".

واُختتم البيان: "سامحنا يا حاج .. لو تذكرت فقد جسدت ما يحدث الأن في سهرة ”حكاية عم شحاتة" الفن يتوقع ويطرح العلاج .. ولا أحد يتعظ، يا عم رشوان انت المتصوف العابد في محراب الحياه .. لا تحزن فأن الله معنا نساندك وندعمك بكل السبل القانونية والمهنية".. عم رشوان توفيق أيقونة فنية".

لو اتكلمت هحكي.. نجلة الفنان رشوان توفيق تهدد أبن شقيقتها على الهواء

محدش يقدر.. حفيد الفنان رشوان توفيق : محجرناش عليه وهذه الحقيقة

رشوان توفيق يكشف تفاصيل أكبر مأساة في حياته 


وقال رشوان توفيق في تصريحات صجفية ":عشت حياتى كلها علشانهم وكنت أسلم كل ما أتحصل عليه من أموال لزوجتى الراحلة وهى اللى كانت تمنحني المصروف، وشالتنى فى حياتها وبعد مماتها، ولا أملك باسمى سوى الموبايل وتليفون البيت الأرضى، وقدمت لأبنائى كل شىء".

وتابع الفنان الكبير رشوان توفيق، "بعد وفاة ابنى توفيق توليت رعاية ابنته الوحيدة، ولم أكن أحتفظ بشيء لنفسى وعشت لأولادى، لكن بعد وفاة زوجتى الحاجة، ومؤخراً فوجئت بقضايا رفعها زوج ابنتى وحفيدى عليا، بعد التأثير على بنتى بسبب خلافات مادية، ومحاولة للسيطرة على ما أملك رغم أننى لم أحرمهم من شيء طوال حياتى فترة عملي، لتكون هذه أكبر مأساة أعيشها فى حياتى على الإطلاق"

وأشار الفنان الكبير بحزن قائلاً، "بيحاولوا يهدوا بيت الحب اللي بنيته طول عمرى، رغم كل هذا أنا مشفق على ابنتى آية لأنها بسيطة وطيبة وربما تم التأثير عليها ودفعها لرفع قضايا على، وأدعو لها بالصحة والهداية".

واختتم الفنان رشوان توفيق "ما يحدث لى حالياً يذكرنى بقصة عطيل لشكسبير والأمين ياجو التى جسدتها على المسرح، وقصة الملك لير، وما يحدث للناس بسبب الثقة المطلقة فى أشخاص لا يصونوها".

 

01FF4A9D-43B8-4B06-B271-1A5662F455E9
01FF4A9D-43B8-4B06-B271-1A5662F455E9
رشوان توفيق المهن السينمائية نقابة المهن السينمائية رشوان المسرح الفنان رشوان توفيق

ترشيحاتنا

هذا النادي قادر على تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية حال الانتقال إليه

ماذا يقرأ للميت بعد وفاته ؟ 5 سور تخفف عنه وتنير قبره

أكلات مفيدة لمرضى القلب وأخرى ممنوعة نهائيا

الشرطة البريطانية: اعتقال شخص للاشتباه في قتله رجل وامرأة طعنًا شمالي لندن

عقب سلسلة من الانخفاضات.. ارتفاع طفيف في أسعار النفط بالعالم

دولة عربية تعلن وصول درجات الحرارة إلى الصفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

وزير الداخلية قال لي خليك مكانك متتحركش.. أحمد موسى يكشف تفاصيل محاولة اغتياله | فيديو

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

افتحوا الحدود.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

انتبهت للي كان عايش معاها.. ملحن يهاجم حسام حبيب بعد أنباء انفصاله عن شيرين

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

التحديات الناشئة.. وزير الدفاع يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية

قطة تنبه صاحبها إلى وجود ثعبان سام داخل أكياس السوق|شاهد

فيديو

طلاق نهائي .. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

العالم ينتظر .. عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات

التربة بتجهز.. بكاء ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور بعد الأزمة الصحية.. فيديوجراف

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

اﻟﻤﺰﻳﺪ