محمد زيدان و زوجته بـ إطلالة جديدة على السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت زوجة محمد زيدان لاعب كرة القدم السابق ، صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصورو الفيديوهات الانستجرام .

وعلقت زوجة زيدان على الصورة قائلة “ G O L D ”.



وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999مولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيادورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوريالألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس علىأفضل لاعب في العالم.

ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصريعلى بطولة أمم إفريقيا عام 2008.

محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستوياترائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورجوبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد.