مسن يتحدى الاكتئاب بعد المعاش بمشروع مهم

خصص برنامج 8 الصبح فقرة خاصة بعنوان " فيها حاجة حلوة" وتم الحديث عن عم طارق الذى تحدى الاكتئاب بعد المعاش، و قان بعمل مشتل، وحقق حلمه الذى حلم به فى الشباب.

وقالت الإعلامية أسماء يوسف، إن الحياة تبدأ بعد الـ 60، وما قام به عم طارق رسالة لكل شخص يقول أن الحياة توقفت بعد الوصول لـ سن المعاش.



وقال بطل القصة طارق طلبة، إنه كان يحلم فى الصغر بـ عمل مثل هذا المشروع، معلقًا :" وانا فى الإعدادي كنت بحب الزراعة و النباتات" وبعد الخروج على المعاش قام بشراء قطعة أرض، ونفذ فيها حلمه.

ولفت إلى أنه يقوم بعمل شيء محبوب له وسعيد بما يقوم به، وأكد أن أحفاده يذهبون معه للمشتل.

