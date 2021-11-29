الإصابات الرياضية وقاية وتأهيل.. ورشة تدريبية بجامعة سوهاج

شهد الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الورشة التدريبية الأولى التي نظمها قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية تحت عنوان الإصابات الرياضية "وقاية وتأهيل"، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور ممدوح محمد السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمد علي إمام المشرف على قسم علوم الصحة الرياضية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن الدورة التدريبية استهدفت طلاب كلية التربية الرياضية والخريجين والمجتمع السوهاجي بكافة قطاعاته من مدربين ولاعبين وإداريين، وأيضاً الأخصائيين الرياضيين العاملين بالهيئات المختلفة بالمحافظة.

وأكد أن إدارة الجامعة تحرص على تنظيم تلك الورش التدريبية المجانية التي تستهدف خدمة قطاعات مختلفة بالمجتمع، وذلك من أجل رفع الكفاءة العلمية والعملية لمواجهة تحديات سوق العمل.

وأشاد الدكتور عبد الناصر يس، بقسم علوم الصحة الرياضية بالكلية، وحرصه على تنظيم تلك الورش إيماناً منه بدوره الرائد في ضخ دماء جديدة من الكوادر الرياضية المتخصصة.

والمدربة لخدمة سوق العمل، وكذلك إيجاد فرص عمل للطلاب والخريجين، من خلال رفع كفاءتهم العملية وصقل مهاراتهم بالتدريب بتلك الورش.

وقال الدكتور أحمد عبد الله، أن الورشة التدريبية حاضر بها الدكتور محمد علي إمام يوسف المشرف على قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية، والدكتور أسامة عبد الرحمن المدرس بالقسم، مشيراً إلى أنه شارك في الورشة ٤٤٠ طالب وطالبة وخريج، والمعنيين بقطاعات الرياضة بالمجتمع السوهاجي.

وقال الدكتور ممدوح محمد السيد، أن تلك الورشة تعد الأولى في هذا المجال، وتعتبر بداية لسلسلة من الورش التدريبية المجانية التي تهدف لتقديم خدمات علمية وعملية مجانية للطلاب والخريجين والمجتمع السوهاجي.

وأوضح الدكتور محمد علي إمام، أن الورشة ناقشت عدد من المحاور منها، الإصابات الرياضية مفهومها وأسبابها وطرق إسعافها ومراحل التأهيل الشامل للإصابة، إلى جانب التعرف على التمرينات الرياضية التي تساعد على الوقاية من الإصابات والحد منها.

وذلك من خلال تقوية العضلات والأربطة المحيطة بالمفاصل، موضحاً أن الورشة التدريبية كانت تبث على موقع زوم بحضور عدد ٢٧ مشارك من دول عربية وعدد من المحافظات المختلفة.