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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رؤية نيسان 2030

رؤية نيسان 2030... طرح 23 طرازا كهربائيا خلال 5 سنوات وخفض تكاليف إنتاج البطاريات 65%

رؤية نيسان 2030
رؤية نيسان 2030

تستعد شركة نيسان اليابانية لتسريع خطواتها نحو الكهربة الكاملة من خلال قرارها بطرح 23 طراز كهربائي جديد بحلول 2030، 20 على الأقل كهربائية بالكامل.

 

وفقا لموقع "كار سكوبس" المتخصص في السيارات، ستبدأ نيسان بالكسف عن مفاهيم جديدة مثيرة للإعجاب  تباعًا بعد إعلانها خطتها طويلة الأمد الطموحة، التي تهدف إلى تجويل جميع أسطولها ليكون صديقًا للبيئة ذات انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2050.

 

خلال الـ 5 أعوام القادمة تستثمر نيسان  2 مليار ين ياباني للتسريع بخطة الكهربة في خطوط إنتاجها المختلفة والتحديث في منظومة التقنيات والتكنولوجيا المقدمة في طرازاتها المختلفة، كما تخطط لطرح 20 طراز كهربائي مختلف خلال الـ 5 سنوات القادمة مع توقعات أن تشكل نسبة مبيعات السيارات الكهربائية 75% من إجمالي المبيعات في القارة الأوروبية، وفي الصين واليابان نسبة 55%، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لمبيعات كهربائية بنسبة 40% من إجمالي المبيعات بحلول 2030.

 

قال ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي لشركة  نيسان  في بيان رسمي من الشركة اليابانية: "إن دور الشركات في تلبية الاحتياجات المجتمعية في تزايد مستمر، مع خطة نيسان الطموحة لسنة 2030 ، سنقود عصرًا جديدًا عنوانه السيارات الكهربائية، نطور التقنيات لتقليل انبعاثات الكربون والسعي وراء فرص عمل جديدة. نريد تحويل نيسان لتصبح شركة مستدامة يحتاجها العملاء والمجتمع حقًا ".

 

لتحقيق رؤية  نيسان  2030 ، ستواصل نيسان تحسين تقنيات بطاريات الليثيوم أيون الحالية وإدخال تكنولوجيا خالية من الكوبالت لخفض تكاليف البطارية بنسبة 65 % بحلول عام 2028. كما تخطط لإطلاق مركبة كهربائية مع بطاريات صلبة بحلول عام 2028 .

 

بطارية الحالة الصلبة هي تقنية بطاريات تستخدم أقطابًا كهربائية صلبة وإلكتروليتًا صلبًا، بدلاً من الشوارد السائلة أو المبلمرات الجل الموجودة في بطاريات الليثيوم أيون أو الليثيوم بوليمر.

 

 تتوقع شركة صناعة السيارات خفض تكلفة حزم بطاريات الحالة الصلبة إلى 75 دولارًا لكل كيلوواط في الساعة بحلول عام 2028 وتهدف إلى تحقيق التكافؤ في التكلفة السيارات العاملة بالبنزين والسيارات الكهربائية التي ما زالت بأسعار أغلى كثيرا من مثيلاتها بمحركات الاحتراق بسبب التكلفة العالية للبطاريات وهو ما يجعلها للفئة المقتدرة ماديا فقط.

 

نيسان نيسان اليابانية انبعاثات كربونية ماكوتو أوشيدا رؤية نيسان 2030 بطاريات الليثيوم أيون

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