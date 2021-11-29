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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 594 حكما وضبط 568 مخالفة مرورية بأسوان

حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان  اليوم، الإثنين ، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط متهمين ، وبحوزتهم سلاح ناري ، وكمية من مخدر الهيروين تزن (250) جرام ، وفي مجال مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 594 حكمًا قضائيًا شملت ضبط 142 حكم حبس جزئي و 28 حكم حبس مستأنف و 295 حكما بغرامات و 129 حكما بمخالفات .

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وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 24 قضية تموينية متنوعة شملت ضبط قضية تجميع السلع التموينية المدعمة ، بجانب ضبط 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر ، فضلاً عن ضبط 5 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، علاوة على ضبط 12 قضية عدم حمل الشهادة الصحية ، فضلاً عن ضبط قضية لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.

وفي مجال القضايا المرورية، تم ضبط 568 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 83 مخالفة وتحرير 117 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 92 حالة عدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 122 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 115 مخالفة متنوعة ، علاوة على ضبط 35 حالة مسببات للحوادث المختلفة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان ، وقد أسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطي مخدر " حشيش وبانجو " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء هشام سليم اخبار الحوادث

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