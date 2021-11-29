عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 138 قرار إزالة للتعديات على أراضى زراعية بأسوان

تنفيذ قرارات إزالة
تنفيذ قرارات إزالة ضمن الموجه الـ 18 بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الإستمرارية في تنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات الموجه الـ 18 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 حيث يأتي ذلك على الرغم من الظروف الإستثنائية الحالية التي تشهدها محافظة أسوان لمواجهة تداعيات السيول التي تعرضت لها بعض المدن والمراكز .

وأوضح أشرف عطية بأن حملات الإزالة شهدت منذ إنطلاقها فى 13 سبتمبر الماضى وحتى الآن تنفيذ 420 قرار إزالة للتعديات على أراضى مبانى بمساحة 215 ألف و 232 متر مربع ، بجانب تنفيذ 138 قرار إزالة للتعديات على أراضى زراعية وذلك على مساحة 12 فدان و 2 سهم .

واقرأ أيضاً:

6 قوافل بيطرية مجانية للقرى المتضررة من السيول في أسوان | تفاصيل

ثقافة أسوان تختتم فعاليات القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة

وأشار عطية بأن هناك تعاون مستمر مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء هشام سليم من أجل تنفيذ جميع قرارات إزالة التعديات الصادرة والتي تم حصرها من قبل .

ولفت محافظ أسوان إلى أن غرفة عمليات المحافظة بإشراف من اللواء حازم عزت السكرتير العام تتابع يومياً مع الوحدات المحلية الوضع لحظة بلحظة للوقوف علي موقف تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المختلفة ، وهو الذى يتوازى مع قيام المحليات بتنفيذ الإزالة الفورية لأى حالة تعدى يتم رصدها في المهد سواء كانت على أراضى مبانى أو زراعية أو على مجرى نهر النيل وذلك بهدف إسترداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة وسيطرتها على أراضيها .

وكان قد افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان قاعة المشير محمد حسين طنطاوى بمقر الجامعة بصحارى ، وذلك بحضور العميد علاء رماح قائد قطاع أسوان العسكرى ، وعمداء الكليات بالجامعة .

وقد أشاد اللواء أشرف عطية بإطلاق إسم المشير طنطاوى على قاعة الإحتفالات الكبرى بالجامعة ، وخاصة أنه كان صاحب قرار إنشاء جامعة أسوان وإنفصالها عن جامعة جنوب الوادى بقنا ، وهو الذى سبقه قيام المحافظة بتنفيذ تمثال لأبن أسوان وفقيد الوطن تخليداً لذكراه ووضعه بحديقة بلازا درة النيل المواجهة لديوان عام المحافظة ضمن تماثيل أخرى لرموز مصر العظام وهم الزعيمان جمال عبد الناصر وأنور السادات ، بالإضافة إلى الفريق عبد المنعم رياض في إطار المرحلة الأولى لمشروع التطوير والتجميل ، مشيراً إلى أن هذه القاعة تمثل أهمية لدورها فى إستضافة الإجتماعات والمؤتمرات والمنتديات وغيرها من الأنشطة والفعاليات الأخرى الشبابية والثقافية والفنية والعلمية .

تنفيذ قرارات إزالة ضمن الموجه الـ 18 بأسوان
تنفيذ قرارات إزالة ضمن الموجه الـ 18 بأسوان
تنفيذ قرارات إزالة ضمن الموجه الـ 18 بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

6 قوافل بيطرية مجانية للقرى المتضررة من السيول في أسوان | تفاصيل

ترشيحاتنا

النواب يوجه انتقادات حادة للحكومة بسبب حالة التردي في شبكات الاتصالات

رصف الطرق بتقنية FDR بالمنوفية للحد من التلوث البيئي

شكري يبحث مع نظيره السلوفيني سبل التعاون الثنائي بين البلدين |صور

أبو العينين: الخدمات المصرفية تتسارع كل يوم والبطل فيها "الموبايل".. واستخدام التكنولوجيـا الماليـة يبني المركز المالي الإقليمي لمصر

السيسي يفتتح "إيديكس 2021" ويتفقد أجنحة المعرض ويرحب بالمشاركين ويوجه الشكر للقائمين

نائب أسيوط يطالب بمحاسبة المتورط في واقعة تسمم الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

ماركا الإسبانية تصدم محمد صلاح قبل ساعات من جائزة أفضل لاعب فى العالم

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

زوجي يجبرني لمشاهد أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

عودة الأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تزف بشرى حول الطقس غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبا مبارك لـ صدى البلد: استقبال جمهور القاهرة السينمائى لـ بنات عبد الرحمن فاجأني .. ولم نقدم نموذجا سيئا للرجل .. والفيلم تحدٍ

الخيانة والعذرية والأموال مقابل المعاشرة الزوجية.. لماذا يثير مبروك عطية الجدل في فتواه؟

ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

فيديو

فيديو جراف|طلقتها عشان في جسمها خطوط .. شاهد رد مبروك عطية

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب ؟

فيديوجراف.. عام على غيابه.. تفاصيل حالة الإعلامي وائل الإبراشي

طلاق نهائي .. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ