تنفيذ 138 قرار إزالة للتعديات على أراضى زراعية بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الإستمرارية في تنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات الموجه الـ 18 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حيث يأتي ذلك على الرغم من الظروف الإستثنائية الحالية التي تشهدها محافظة أسوان لمواجهة تداعيات السيول التي تعرضت لها بعض المدن والمراكز .

وأوضح أشرف عطية بأن حملات الإزالة شهدت منذ إنطلاقها فى 13 سبتمبر الماضى وحتى الآن تنفيذ 420 قرار إزالة للتعديات على أراضى مبانى بمساحة 215 ألف و 232 متر مربع ، بجانب تنفيذ 138 قرار إزالة للتعديات على أراضى زراعية وذلك على مساحة 12 فدان و 2 سهم .

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وأشار عطية بأن هناك تعاون مستمر مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء هشام سليم من أجل تنفيذ جميع قرارات إزالة التعديات الصادرة والتي تم حصرها من قبل .

ولفت محافظ أسوان إلى أن غرفة عمليات المحافظة بإشراف من اللواء حازم عزت السكرتير العام تتابع يومياً مع الوحدات المحلية الوضع لحظة بلحظة للوقوف علي موقف تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المختلفة ، وهو الذى يتوازى مع قيام المحليات بتنفيذ الإزالة الفورية لأى حالة تعدى يتم رصدها في المهد سواء كانت على أراضى مبانى أو زراعية أو على مجرى نهر النيل وذلك بهدف إسترداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة وسيطرتها على أراضيها .

وكان قد افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان قاعة المشير محمد حسين طنطاوى بمقر الجامعة بصحارى ، وذلك بحضور العميد علاء رماح قائد قطاع أسوان العسكرى ، وعمداء الكليات بالجامعة .

وقد أشاد اللواء أشرف عطية بإطلاق إسم المشير طنطاوى على قاعة الإحتفالات الكبرى بالجامعة ، وخاصة أنه كان صاحب قرار إنشاء جامعة أسوان وإنفصالها عن جامعة جنوب الوادى بقنا ، وهو الذى سبقه قيام المحافظة بتنفيذ تمثال لأبن أسوان وفقيد الوطن تخليداً لذكراه ووضعه بحديقة بلازا درة النيل المواجهة لديوان عام المحافظة ضمن تماثيل أخرى لرموز مصر العظام وهم الزعيمان جمال عبد الناصر وأنور السادات ، بالإضافة إلى الفريق عبد المنعم رياض في إطار المرحلة الأولى لمشروع التطوير والتجميل ، مشيراً إلى أن هذه القاعة تمثل أهمية لدورها فى إستضافة الإجتماعات والمؤتمرات والمنتديات وغيرها من الأنشطة والفعاليات الأخرى الشبابية والثقافية والفنية والعلمية .

تنفيذ قرارات إزالة ضمن الموجه الـ 18 بأسوان

تنفيذ قرارات إزالة ضمن الموجه الـ 18 بأسوان