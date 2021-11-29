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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة أسوان تختتم فعاليات القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة

جانب من القوافل الثقافية
جانب من القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة بأسوان

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات المسارح المتنقلة بمركز شباب قرية سلوا بحرى، والذى ينظمه فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وتضمن ثالث أيام الفاعليات محاضرة بعنوان " محاضرة بعنوان "دور الثقافة في تصحيح المفاهيم الخاطئة" ألقاها محمد سيف، وأشار خلالها إلى أنه توجد بعض المفاهيم المغلوطة بالمجتمع، تبذل الثقافة جهدا كبيرا من خلال أنشطتها لتصحيح تلك المفاهيم، وتساهم في رفع الوعى الثقافي والفني وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن وغيرها من القيم والعادات الأصيلة.

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كما تم تنظيم ورشة حرف بيئية "أطباق نوبية" للمدربة، معرض نتاج ورشة " اكسسوار تطريز" للمدربة رضوى عادل، وأقامت معرض لإصدارات الهيئة، مكتبة متنقلة للأطفال، وتم اكتشاف مواهب "التصميمات الفنية، الغناء" من أطفال القرية، ثم أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشاعر ايمن النجار بقصيدة" أين شعرى، أهل النم، صغيرة السن"، غناء لأحمد خلف "على رمش عيونها، فى الفجرية"، و"على العزف بالعود للشاعر أبو الحسن، والقاء قصيدة ""رسالة من ميت، البردة" للشاعر محمود سنارى ، وفى الختام قدم عرض لفرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف قدمت مجموعة من التبلوهات الأسوانية والنوبية.

وكانت قد انطلقت فعاليات برنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لدى صغار الفلاحين برعاية وزير الزراعة السيد القصير ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وذلك داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصري .. حياة كريمة " والتي تستمر فى الفترة من 27 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر القادم ، ويتم تنفيذها بواسطة معامل وزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث الصحة الحيوانية ، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية ، ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد الإنتاج الحيواني بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية .

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام إسماعيل مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بأسوان بأن برنامج القوافل العلاجية شهد إجراء الفحص التناسلي والفحص بالموجات فوق الصوتية ، بجانب إجراء عمليات جراحية، وكذا القيام بتشخيص وعلاج الأمراض الباطنية، بجانب تشخيص وعلاج أمراض نقص المناعة و النقص الغذائي، بالإضافة إلى تشخيص وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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