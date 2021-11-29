عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 29-11-2021

أسعار الذهب بمنتصف
أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 29-11-2021

شهدت أسعار الذهب بمنتصف التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 29  نوفمبر 2021، استقرارا على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار جرام الذهب اليوم
ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو  902 جنيه، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 789 جنيها لجرام الذهب الواحد.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 29-11-2021

أسعار صرف العملات العربية اليوم الاثنين 28-11-2021

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى نحو 676 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 526 جنيها للجرام.

 

أسعار الذهب اليوم
وسجل سعر أوقية الذهب نحو  28,043 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو  6,312 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو  901,714 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب عيار 21 عيار 18 جرام الذهب اليوم سعر جرام الذهب الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

رصف الطرق بتقنية FDR بالمنوفية للحد من التلوث البيئي

شكري يبحث مع نظيره السلوفيني سبل التعاون الثنائي بين البلدين |صور

أبو العينين: الخدمات المصرفية تتسارع كل يوم والبطل فيها "الموبايل".. واستخدام التكنولوجيـا الماليـة يبني المركز المالي الإقليمي لمصر

السيسي يفتتح "إيديكس 2021" ويتفقد أجنحة المعرض ويرحب بالمشاركين ويوجه الشكر للقائمين

نائب أسيوط يطالب بمحاسبة المتورط في واقعة تسمم الطلاب

بعد جدل لقاء الذهاب.. الكاف يعلن حكام مباراة المصرى وريفرز يونايتد النيجيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

ماركا الإسبانية تصدم محمد صلاح قبل ساعات من جائزة أفضل لاعب فى العالم

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

زوجي يجبرني لمشاهد أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

عودة الأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تزف بشرى حول الطقس غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبا مبارك لـ صدى البلد: استقبال جمهور القاهرة السينمائى لـ بنات عبد الرحمن فاجأني .. ولم نقدم نموذجا سيئا للرجل .. والفيلم تحدٍ

الخيانة والعذرية والأموال مقابل المعاشرة الزوجية.. لماذا يثير مبروك عطية الجدل في فتواه؟

ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

فيديو

فيديو جراف|طلقتها عشان في جسمها خطوط .. شاهد رد مبروك عطية

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب ؟

فيديوجراف.. عام على غيابه.. تفاصيل حالة الإعلامي وائل الإبراشي

طلاق نهائي .. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ