تحفة معمارية من 213 عاما.. موقع أمريكي: مصر تعيد الحياة إلى قصر محمد علي بشبرا

سلط موقع "المونيتور" الأمريكي، الضوء على استعدادات مصر لافتتاح قصر محمد علي باشا بمنطقة شبرا، بعد وضع اللمسات الأخيرة لأعمال ترميمه وتطويره والتي بدأت في أغسطس 2017.

وقال المونيتور إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد في 14 نوفمبر برفقة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اللمسات النهائية لأعمال ترميم قصر محمد علي باشا بشبرا، تمهيدا لافتتاحه قريبًا.

وأشاد مدبولي ، خلال تصريح صحفي بالجهود المبذولة "لترميم القصر وخاصة أعمال الإضاءة المصممة باحترافية لإبراز جمال وأصالة الأثر، وإتاحة جولة مسائية فريدة للزوار.

كما تفقد المرسى النيلي المقابل للقصر، والذي أقيم للقوارب المتواجدة على الكورنيش، إلى جانب كوبري المشاه لنقل السائحين من المرسى إلى القصر.

وحسب المعلومات، تم بناء القصر على مساحة 26 فداناً عام 1808 واستمرت عملية البناء حتى عام 1821. ويتكون من مبنى كشك الجبلاية الذي يتخذ شكل المستطيل ويتكون من طابق واحد، ومبنى قصر الفسقية، وأشرف على التنفيذ المهندس المعماري ذو الفقار كتخدا.

وأصبح للقصر طرازًا معماريًا جديدًا، إذ ساعدت المساحة الشاسعة للموقع على اختيار نمط معماري من تركيا - وهو نمط قصور الحدائق التي كانت شائعة في تركيا على شواطئ البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة.

وقال العناني لـ "المونيتور": "تم الانتهاء من ترميم مبنيي القصر جباليا والفسقية"، و"تمت معالجة الخشب من أجل العفن، وإصلاح شقوق النوافذ وعمل الأسقف للمباني"، كما تم وضع أساسات عميقة للحفاظ على الاستقرار الهيكلي.

وقالت الحكومة ، إن أعمال الترميم بمبنى قصر الفسقية تضمنت فك الرخام القديم وترميمه وإعادة تركيبه للأرضيات والحوائط الرخامية، ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى، وترميم العناصر الأثرية بالجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى فك المجرى الرخامي وترميمه وإعادة تركيبه، وأعمال العزل لكافة العناصر الرخامية والاثرية والرخام، وأعمال تركيب شبكات الري والصرف والتغذية والالكتروميكانيك".

وأضافت أن أعمال الترميم بلغت نسبة تنفيذها ٩٩.٥%، وشملت أعمال الترميم النافورات، وأعمال الزراعات والمساحات الخضراء، وأعمال شبكات الري والصرف والتغذية وأنظمة الحريق، والأسوار والبوابات، وتبليط الأرضيات، وإنشاء غرف للأمن.

أعمال ترميم قصر محمد علي بشبرا

كما تم إنشاء مبنى التفتيش الأثري الجديد، فضلا عن وضع اللوحات الإرشادية والمعلوماتية للمكونات الأثرية لقصر محمد على "كشك الجبلاية - قصر الفسقية- الجدار الأثري".

وأشاد خبراء ومراقبون بعملية ترميم القصر لأهميته التاريخية وتفرده، إذ قال المؤرخ وعالم الآثار بسام الشماع لـ "المونيتور"، إن الاهتمام بترميم القصر خطوة كبيرة بالنظر إلى ملامح القصر، لا سيما التصميم المعماري الذي يجمع بين الطراز المعماري الأوروبي والتركي وروح التصميم في القصر الخاص بالعمارة الإسلامية".

وأشاد بإنشاء مرسى للقوارب على نهر النيل يصل إلى القصر، مشيراً إلى أن هذه الفكرة يمكن الاعتماد عليها في عدة أماكن سياحية يمكن ربطها بالنهر حتى يتجنب الزائر الزحام المروري.

ولفت إلى أنه من الضروري وضع لوحات إرشادية بشأن الأشجار والزهور في القصر، فبعضها نادر للغاية ومن المهم التعريف به".

وأضاف: "تعتبر عملية ترميم ورفع كفاءة قصر محمد علي، بأيدي مصرية بحتة من عوامل الجذب السياحي، حيث يهتم السائح بمعرفة كيف أعيد القصر إلى الحياة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل الصغيرة لعملية الترميم مثل كيفية وضع تركيبات الإضاءة والحفاظ على النقوش ونوع الرخام الذي تم استخدامه".

ووصفت الهيئة العامة للاستعلامات قصر محمد علي باشا بأنه "تحفة معمارية نادرة في العالم لأن هندسته المعمارية وفنونه تجمع بين العالمين الغربي والإسلامي".

وذكرت أن "القصر كان السبب في إدخال أنظمة الإضاءة الحديثة الأولى إلى مصر".