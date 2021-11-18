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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

10 معلومات عن قصر محمد على بشبرا.. صور

قصر محمد على بشبرا
قصر محمد على بشبرا

قصر محمد على بشبرا أيقونة فنية من الطراز العالمي ، يجمع بين فنون الأسلوب الأوروبي و التخطيط فى العمارة الإسلامية ، مكون من مبنى كشك الجبلاية الذي يتخذ شكل المستطيل ويتكون من طابق واحد، ومبنى قصر الفسقية.
وقدمت الدول الدعم الحقيقي ليعود قصر محمد على الي رونقة شامخا ، عبر ترميم ومعالجة وتنظيف رخام الأرضيات، كما تم الانتهاء من أعمال العزل للأسقف ومعالجة الأخشاب من الفطريات، علاوة على معالجة شروخ النافذة بجميع حوائط المبنى، وفي الوقت نفسه تم عمل الدراسات اللازمة للاتزان الإنشائي للمبنى.
وفى اطار ذلك نسرد أبرز 10 معلومات عن قصر محمد على بشبرا ..

1- يقع على مساحة ٥٠ فدانًا
2- شيده محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة بشبرا 
3- تم إسناد بناء هذا القصر الى مشيد العمائر ذو الفقار كتخذا
4- زخرف القصر بواسطة المهندس يوسف حكيكيان
5- بدأت اعمال البناء عام 1808م-1223هـ وحتي عام 1836م
6- القصر يجمع بين الأسلوب الأوروبي في الزخارف وروح تخطيط العمارة الإسلامية
7- توجد بحديقة القصر عدة مباني كل منها يحمل صفات معمارية مميزة
8- سرايا الاقامة اول واهم منشات القصر ولحق به عدة مباني خشبية لموظفي القصر والحراسة
9- يوجد به سرايا الفسقية و سرايا الجبلاية التي شهدت ادخال نظام الإضاءة الحديثة 
10- كفاءة الموقع العام بالقصر بلغت نسبة تنفيذها ٩٩.٥%
 

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