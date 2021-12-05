فيديوجراف.. زوجي بيجبرني أشوف أفلام إباحية .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

اجاب الدكتور مبروك عطية الداعية الاسلامي واستاذ الشريعة بجامعة الازهر على سؤال احد المتابعات له على صحتة عبر الفيسبوك والتي تريد معرفة حكم طلب زوجها الذي يجبرها على مشاهدة الأفلام الاباحية فهل هذا حراما ام حلال.

رد الدكتور مبروك عطية

زوجي بيغصب عليا نشوف "أفلام ثقافية" فماذا أفعل .. سؤال ورد الى الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر ، وأجاب قائلا : "اسمعيني أنا مش بتاع لا يجوز" لأن هذا الكلام خرب بيوت

فرحي قريب ولست عذراء

ورد سؤالا محرجا من احد الفتيات المقبلات على الزواج وذلك عبر صفحة الدكتور مبروك عطية الداعية الاسلامي والتي قالت له : فرحي قريب وانا لست عذراء ماذا افعل اخبر خطيبي ام لا ؟.



وأجاب الدكتور مبروك عطية، في فيديو له، أنه لو تم الاعتراف بهذا الذنب للخاطب لن يكمل الزواج وسيفضح أمر هذه الفتاة مخطوبته، ناصحا الفتاة بأن تتوب إلى الله عزوجل بينها وبين الله على ألا تعود لمثل هذا الذنب مرة أخرى.

ما هو الذنب الذي لا يغفر

كشف الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن الذنب الذي لا يغفره الله عزوجل، لعبد من عباده.



وقال الدكتور مبروك عطية في فيديو له، إن الذنب الذي لا يغفره الله عزوجل لأحد من عباده، ورد في قوله تعالى في كتابه العزيز "إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ".

وسئل النبي الكريم يوما "أي الذنب أكبر يا رسول الله؟ فقال النبي: أن تشرك بالله وهو خلقك" منوها أن الله يغفر ما دون الشرك من الكبائر والصغائر، حتى الكفرة إذا تابوا ودخلوا الإسلام، فإن الإسلام يجب ما قبله.

واستشهد الدكتور مبروك عطية، على أن الكفرة يغفر لهم بعد دخول الإسلام بقوله تعالى "قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول رد الدكتور مبروك عطية عن حكم اجبار الزوج زوجتة مشاهدة الافلام الثقافية من خلال الفيديوجراف التالي.