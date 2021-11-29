آلاف الأضواء الخضراء تشتعل أمام البرلمان الألماني تضامنا مع المهاجرين العالقين |فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها، وضع مجموعة من المنظمات غير الحكومية في ألمانيا حوالى ستة آلاف ضوء أخضر أمام مبنى البوندستاج أو البرلمان الألماني بالعاصمة برلين.

يأتي هذا التحرك للمطالبة باستقبال المهاجرين العالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، والذين يسعون منذ أشهر لعبور الحدود بين البلدين .

كانت منظمة "أنقذوا الأطفال" غير الحكومية، دشنت الأسبوع الماضي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لحث المجتمع المدني والمؤسسات على إضاءة "الفوانيس الخضراء"، من أجل تسليط الضوء على الوضع المأساوي للمهاجرين الموجودين في المنطقة الحدودية بين بولندا وبيلاروسيا، والضغط على أوروبا لحماية واستضافة هؤلاء المهاجرين، خاصة الأطفال.

وكتبت دانييلا فاتاريلا المديرة العامة لمنظمة "أنقذوا الأطفال"، في رسالة مفتوحة إلى صحيفة "أفينيري" اليومية الكاثوليكية الإيطالية، أنه "نظرا للمعارضة العنيفة وقوف أوروبا مكتوفة الأيدي، فإن المجتمع المدني يدعو مرة أخرى إلى احترام القانون الدولي".

وتساءلت في تغريدة على موقعها عبر تويتر "كيف يمكن لأوروبا التي تفاخر بجائزة نوبل للسلام أن تنغلق على نفسها في وجه الأشخاص الذين فروا من الحروب والصراعات والعنف والفقر المدقع"؟