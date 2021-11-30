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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. جامعة حلوان: مستعدون لبذل أقصى مجهود في محو الأمية.. تعاون علمي بين القومي للبحوث وجامعة مونبيليه

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جامعة حلوان: مستعدون لبذل أقصى مجهود فى مجال محو الأمية

قال الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، إن قضية محو الأمية تشغل المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع، وهي أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة والسلام والديموقراطية.

 

الروائية مي خالد تتحدث عن الأمكنة الملهمة بألسن عين شمس
نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، لقاء ثقافي بعنوان "أمكنة ملهمة"، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.يمنى عزمى، مقرر اللجنة الثقافية التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، حلت الكاتبة والروائية مي خالد ضيفة خلال الندوة الثقافية، بحضور أعضاء اللجنة الثقافية أ.د.دينا محمد عبده، د.عاصم العماري،  و د.سمر منير، أعضاء اللجنة الثقافية بالكلية.



بحضور محافظ الدقهلية وأبو العينين.. "اقتصاد وعلوم سياسية" تفتتح الملتقى التوظيفي الـ 22
نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الملتقى الثاني والعشرين لتوظيف وتأهيل طلاب وخريجي الكلية والمقام تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ود. محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ويدير الملتقى د. ممدوح إسماعيل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة.

 


إنشاء منظومة إلكترونية شاملة لقطاع الدراسات العليا بجامعة الفيوم

شهد  الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اللقاء التعريفي بتطبيق نظم المعلومات الطلابية الأحدث InfoCampus Student information system وكيفية الاستفادة منه وربطه مع النظم الأخرى بالجامعة.

 

عميدة ألسن عين شمس تتفقد ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب 2021- 2020
انطلقت فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية بكلية ألسن عين شمس، تحت إجراءات إحترازية مشددة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد covid19.


اتفاقية تعاون علمي بين المركز القومي للبحوث وجامعة مونبيليه الفرنسية
وقع الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، مذكرة تفاهم علمي وتعاون تقني بين المركز القومي للبحوث وجامعة مونبيليه بفرنسا، جاء ذلك خلال زيارة وفد من العلماء الفرنسيين إلى المركز القومي للبحوث.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية رئيس جامعة حلوان محافظ الدقهلية جامعة حلوان جامعة عين شمس رئيس جامعة القاهرة التنمية المستدامة

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