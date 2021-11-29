الروائية مي خالد تتحدث عن الأمكنة الملهمة بألسن عين شمس 

نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، لقاء ثقافي بعنوان "أمكنة ملهمة"، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.يمنى عزمى، مقرر اللجنة الثقافية التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، حلت الكاتبة والروائية مي خالد ضيفة خلال الندوة الثقافية، بحضور أعضاء اللجنة الثقافية أ.د.دينا محمد عبده، د.عاصم العماري، و د.سمر منير، أعضاء اللجنة الثقافية بالكلية.

وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية أن الدراسة بالجامعة لا تقتصر على الجانب التعليمي فقط، ولكن تعد الحياة الجامعية بمثابة المكان الأخير الذي يضفي على شخصية الطالب مهارات وثقافات متنوعة وترعاها من خلال استضافة الشخصيات العامة ذات التأثير قي الحياة الاجتماعية لصقل الطالب الجامعي بمختلف المهارات والدوافع اللازمة لتأهيله للخروج إلى المجتمع والمساهمة بدوره في بناء مجتمع مصري متطور.

كما أكدت أ.د.يمنى عزمى، مقرر اللجنة الثقافية بالكلية، أن الحياة العملية في سوق العمل تعد جزءًا من حياة الفرد، وللحياة الاجتماعية والخاصة جوانب كثيرة تحتاج الى مهارات وثقافات وفنون تسهم في تشكيل شخصية وجدان الطالب في حياة ما بعد التخرج، وتعمل إدارة الكلية وفق منظومة متكاملة لاستضافة نخبة من شخصيات المجتمع ذات التجارب المتميزة لتزويد الطلاب بخبراتهم في الحياة.

وخلال اللقاء تناولت الكاتبة والروائية مي، الأماكن التي زارتها في مصر و العالم، وألهمتها في مشروعها السردي، ومن بينها "سحر التركواز" و"جدار أخير" و "جيمنازيوم" و"تمار" و"تانجو وموال" و"نصوص الوصال".

وتطرقت مي خالد أيضاً إلى موضوع الرسم و الديكوباج وعرضت مجموعة من صور لأعمالها المختلفة.

وفي الختام قامت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية بتكريم الرواية مي خالد، وتسليمها درع الكلية، وشهادة تقدير من اللجنة الثقافية لمشاركتها الفعالة في اللقاء الثقافي.

