إنشاء منظومة إلكترونية شاملة لقطاع الدراسات العليا بجامعة الفيوم

شهد الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اللقاء التعريفي بتطبيق نظم المعلومات الطلابية الأحدث InfoCampus Student information system وكيفية الاستفادة منه وربطه مع النظم الأخرى بالجامعة.

جاء ذلك بحضور د. محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ود. عرفة صبري جمعة نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية ود. رانيا أبو السعود المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ود. شيماء يوسف مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية، وعدد من عمداء الكليات ووكلائها والإداريين بالجامعة (قطاع الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وقطاع شئون التعليم والطلاب).

وصرَّح د. محمد سعيد أبو الغار، أنه تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠؛ عملت جامعة الفيوم على تطوير منظومة التعليم بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي عن طريق استخدام أسلوب جديد وحديث لتقديم الخدمة التعليمية للطالب، وذلك عن طريق تطوير تطبيق يختص ببيانات وقواعد طلاب الجامعة سواء في مراحل الدراسة الأولى (الليسانس، والبكالوريوس) أو الدراسات العليا (الدبلومات، والماجستير، والدكتوراه)، مشيرًا إلى أن التطبيق الجديد سيحدث نقلة نوعية في مجال التعليم بالجامعة لتصبح جامعة رقمية ذكية تدعم جهود التحول الرقمي الحكومي واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

فيما شدَّد د. محمد فاروق الخبيري، على ضرورة انتقال جامعة الفيوم للعصر الجديد وهو عصر المعلومات والتحول الرقمي حتى لا نتخلف عن ركب الأمم التي تسير في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة ملحَّة في ظل الزخم الكبير للتكنولوجيا والمعلومات، ومشيدًا بالخطوات التي تتخذها الدولة بمؤسساتها المختلفة في المضي قدما نحو التحول الرقمي.

من جانبه صرَّح د. عرفة صبري جمعة، أن إدارة جامعة الفيوم تأخذ على عاتقها تعميم ونشر ثقافة التحول الرقمي في كافة قطاعات الجامعة، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء منظومة إلكترونية شاملة لقطاع الدراسات العليا بالجامعة، موضحًا أن النسخة الجديدة للتطبيق تعمل على تلافي أخطاء النسخة القديمة، متمنيًا أن يحقق التطبيق الأهداف المرجوة منه.

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