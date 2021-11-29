عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إنشاء منظومة إلكترونية شاملة لقطاع الدراسات العليا بجامعة الفيوم

اللقاء التعريفي بتطبيق
اللقاء التعريفي بتطبيق نظم المعلومات الطلابية

شهد  الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اللقاء التعريفي بتطبيق نظم المعلومات الطلابية الأحدث InfoCampus Student information system وكيفية الاستفادة منه وربطه مع النظم الأخرى بالجامعة.

 

جاء ذلك بحضور د. محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ود. عرفة صبري جمعة نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا  والبحوث والعلاقات الثقافية ود. رانيا أبو السعود المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ود. شيماء يوسف مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية،  وعدد من  عمداء الكليات ووكلائها والإداريين بالجامعة (قطاع الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وقطاع شئون التعليم والطلاب).

 

وصرَّح د. محمد سعيد أبو الغار، أنه تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠؛ عملت جامعة الفيوم على تطوير منظومة التعليم بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي عن طريق استخدام أسلوب جديد وحديث لتقديم الخدمة التعليمية للطالب، وذلك عن طريق تطوير تطبيق يختص ببيانات وقواعد طلاب الجامعة سواء في مراحل الدراسة الأولى (الليسانس، والبكالوريوس) أو الدراسات العليا (الدبلومات، والماجستير، والدكتوراه)، مشيرًا إلى أن التطبيق  الجديد سيحدث نقلة نوعية في مجال التعليم بالجامعة لتصبح جامعة رقمية ذكية تدعم جهود التحول الرقمي الحكومي واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

 

فيما شدَّد د. محمد فاروق الخبيري، على ضرورة انتقال جامعة الفيوم للعصر الجديد وهو عصر المعلومات والتحول الرقمي حتى لا نتخلف عن ركب الأمم التي تسير في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة ملحَّة في ظل الزخم الكبير للتكنولوجيا والمعلومات، ومشيدًا بالخطوات التي تتخذها الدولة بمؤسساتها المختلفة في المضي قدما نحو التحول الرقمي.

 

من جانبه صرَّح د. عرفة صبري جمعة، أن إدارة جامعة الفيوم تأخذ على عاتقها تعميم ونشر ثقافة التحول الرقمي في كافة قطاعات الجامعة، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء منظومة إلكترونية شاملة لقطاع الدراسات العليا بالجامعة، موضحًا أن النسخة الجديدة للتطبيق تعمل على تلافي أخطاء النسخة القديمة، متمنيًا أن يحقق التطبيق الأهداف المرجوة منه.

 

جامعة الفيوم : التصويت بجولة الإعادة لماراثون الانتخابات الطلابية ..صور

 

88b8841d-585e-4fcc-a0ea-ae39d3f561dd
88b8841d-585e-4fcc-a0ea-ae39d3f561dd
b20e9655-58c5-43e0-b38d-ffda78f475f8
b20e9655-58c5-43e0-b38d-ffda78f475f8
ed35615f-3c47-4dc3-8b38-84564e6d5ed7
ed35615f-3c47-4dc3-8b38-84564e6d5ed7
0c4b8da0-c79d-455d-8cc4-eb1f99ee57a8
0c4b8da0-c79d-455d-8cc4-eb1f99ee57a8
1f95f328-ca7b-4069-85d0-9c5aa2f177dd
1f95f328-ca7b-4069-85d0-9c5aa2f177dd
5fea357a-0f86-4c70-8a48-211678f495b8
5fea357a-0f86-4c70-8a48-211678f495b8
22fb77cd-aeb2-4579-8238-e6e8c9edabc3
22fb77cd-aeb2-4579-8238-e6e8c9edabc3
35ede53d-59a3-4e55-9fb4-3338bfc7963d
35ede53d-59a3-4e55-9fb4-3338bfc7963d
جامعة الفيوم لقاء تعريفى نظم المعلومات االطلابية الاحدث النظم الاخرى الجامعة

ترشيحاتنا

برلمانى يوضح فوائد وجود تطبيق إلكتروني يكشف خريطة السياحة فى مصر

غدا.. المكتب التجاري في ماليزيا يعقد ندوة حول فرص الاستثمار بقناة السويس

برقية شكر من نائب رئيس الزمالك  لجميع حضور عزاء والده

مولد الإمام الحسين.. صاحبة أقدم فرش لسقاية المريدين: بيجمعنا هنا الحب| فيديو

شكري يبحث مع نظيره الفنلندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .. صور

غياب محمد صلاح.. فيفا يعلن الأهداف المرشحة للفوز بجائزة بوشكاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

زوجي يجبرني لمشاهد أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

مخاطر شديدة.. بيان صادم من "الصحة العالمية" بشأن متحور أوميكرون

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

ماركا الإسبانية تصدم محمد صلاح قبل ساعات من جائزة أفضل لاعب فى العالم

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجاهل أم مسألة وقت .. متى تعلن شيرين طلاقها رسميًا ؟

مليئة بالصراحة والشفافية.. ألفت عمر تفتح قلبها لـ صدى البلد في ندوة خاصة

شنطة السوق في التسعينات.. بلاستيك ومخرمة وألوانها جذابة وانقرضت بفعل الزمن|نوستالجيا

كريم عبد العزيز: راضي عن السينما المصرية وحالنا أفضل من 10 سنوات مضت

فيديو

نجوا بأعجوبة منذ 10 سنوات| محاولة اغتيال أحمد موسى ومصطفى بكري..فيديو جراف

مصر أرض القوة والسلام| فيديو من المتحدث العسكري بمناسبة انطلاق معرض إيديكس للسلاح

فيديو جراف|طلقتها عشان في جسمها خطوط .. شاهد رد مبروك عطية

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ