جامعة الفيوم : التصويت بجولة الإعادة لماراثون الانتخابات الطلابية ..صور

انطلقت اليوم الإثنين، الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩ جولة الإعادة بمارثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم، للعام الجامعي 2021/ 2022 تحت رعاية أ.د محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وإشراف أ.د. محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أشار أ.د محمد فاروق الخبيري، إلى إعادة التصويت في ١٠ كليات، وهى كلية الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والخدمة الاجتماعية، ودار العلوم، والتربية النوعية، والتمريض، والحقوق، والآداب، والتربية الرياضية، والصيدلة، باستثناء كلية الآثار، والتي حسمت من الجولة الأولى أمس ، مضيفًا أن الإعادة تتم اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني بالكليات، بعدد 50% +1 من عدد الطلاب المقيدين بكل فرقة دراسية.

على أن يتم انتخاب أمناء اللجان، ومساعديهم، بالكليات غدًا الثلاثاء ٢٠٢١/١١/٢٩ ثم انتخاب رئيس اتحاد، ونائبه، كل كلية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠

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