جامعة الفيوم: اللقاء التعريفي لوحدة متابعة الخريجين بالمعهد الفني للتمريض

نظمت كلية التمريض بجامعة الفيوم اللقاء التعريفي لوحدة متابعة الخريجين بالمعهد الفني للتمريض ، الذى أقيم تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم باعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شهدت الدكتورة هويدا المنشاوي، القائم بأعمال عميد كلية التمريض، بحضور الدكتور هالة حسن، مدير المعهد، و الدكتور وليد سعيد شيمي، وكيل كلية دار العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة، والدكتور خضرة محمد، مدير وحدة متابعة الخريجين بالمعهد الفني للتمريض، وعدد من الخريجين والطلاب.

أكدت الدكتورة هويدا المنشاوي، أن كلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض، يحرصان على التواصل الفعال مع جميع الطلاب والخريجين، وخاصة أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنظيم عدد من الدورات التدريبية، للعمل على تطوير مهارات الطلاب والخريجين، لتنمية قدراتهم، والتأهيل الجيد لسوق العمل.

كما أشارت أن وحدة متابعة الخريجين بالمعهد الفني للتمريض، تعمل على استمرار التواصل مع الخريجين، لإعداد الخريج إعدادًا جيدًا، وتأهيله لسوق العمل بشكل أفضل، من خلال التعرف على احتياجاته، واحتياجات أصحاب سوق العمل.

وأضاف الدكتور وليد سعيد شيمي أن مركز متابعة الخريجين بجامعة الفيوم، يتبعه عدد من الوحدات على مستوى كافة الكليات، موضحًا أن مركز متابعة الخريجين هو حلقة الوصل بين جامعة الفيوم، وأبنائها من الخريجين، حيث يهدف إلى إحداث تواصل فعال ودائم مع الخريجين، لتعريفهم بشكل أوضح ودقيق باحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى التعرف على احتياجات الخريجين على اختلاف تخصصاتهم.

وأضاف الشيمى أن المركز والوحدات التابعة له يعمل على إعداد وتاهيل الطلاب لسوق العمل بشكل جيد، وذلك من خلال توفير الندوات، واللقاءات، وورش العمل، والدورات التدريبية المختلفة، بالإضافة إلى تحديث المقررات والبرامج التعليمية المقدمة للطلاب، للارتقاء بقدرات الطلاب والخريجين، ولمواكبة التغيرات الدائمة التي تطرأ باستمرار على سوق العمل، ليتم التاهيل من خلال النواحي الأكاديمية والنواحي التدريبية على حد سواء.

كما وجَّه الطلاب بضرورة التعرف على أهداف وأنشطة وحدة متابعه الخريجين بالمعهد الفني للتمريض، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك الوحدة، بالإضافة الى إمداد الوحدات بالدورات التدريبية التي يحتاجها الطلاب، لتأهيلهم بشكل أفضل لسوق العمل، موضحًا أنه سيتم تنظيم ملتقى توظيفي، ويوم لخريجي المعهد الفنى للتمريض، لاتاحة الفرصة للقاء أصحاب سوق العمل والمؤسسات الطبية، التي توفر فرص التدريب والتعيين للخريجين، وكذلك يتيح الملتقى التوظيفي، ويوم الخريجين، لقاء الطلاب والخريجين الجدد بالخريجين القدامى، مما يعتبر فرصة سانحة لتبادل الخبرات بينهم.

كما تابعت الدكتور خضرة محمد أن المعهد الفني للتمريض حريص على عقد اللقاءات التعريفية بوحدة متابعة الخريجين، بهدف التعرف على أنشطتها، والتعرف على احتياجات سوق العمل، وتقديم ما يعمل على زيادة مهارات الخريجين، بهدف تحقيق إعداد مسبق ومدروس لسوق العمل، موجهة الطلاب بضرورة مواصلة التعلم والتدريب، حتى بعد التخرج، لتطوير المهارات، ورفع الكفاءة المهنية، وخاصة أن مهنة للتمريض من أهم المهن الإنسانية، والتي تسير جنبا إلى جنب مع الأطباء، لتقديم أفضل رعاية طبية، وصحية للمرضى، ولذلك يجب أن يتميز التمريض بالوعي والرقي والعلم.

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