عمرو وردة يسجل لـ أنورثوسيس في التعادل مع أبولون بالدوري القبرصي

سجل المحترف المصري عمرو وردة لاعب فريق أنورثوسيس فاماغوستا هدفا في شباك ضيفه أبولون ليماسول مساء الإثنين ضمن منافسات الأسبوع الـ11 للدوري القبرصي فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1.

جاء هدف وردة بعد مرور 51 دقيقة من عمر اللقاء، بعدم استغل عرضية داخل منطقة الجزاء ليحولها برأسية داخل الشباك، ليتعادل لفريقه أمام أبولون ويحتفل مع الجماهير.

وبات هذا الهدف هو الرابع لصاحب الـ28 عاما خلال عشر مباريات لعبها بالدوري القبرصي هذا الموسم، مقابل صناعة أربعة آخرين.

يُذكر أن وردة انتقل إلى صفوف أنورثوسيس مطلع الموسم الجاري 2021/2022 قادما من باوك اليوناني في صفقة انتقال حر.