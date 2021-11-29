لأصحاب المهن الحرة.. كيف تحصل علي قرض بنكي بـ1.5مليون جنيه بدون ضامن

تسعي البنوك من خلال البنك المركزي لزيادة الدعم لأصحاب الأعمال الصناعية والحرة والتجارية ضمن التوجهات الخاصة بدعم ثقافة العمل الحر باعتباره أحد وسائل تحسين مستوي معيشة الأفراد دون الاقتصار علي الوظائف التقليدية والتي تضمن دخلا ثابتا لهم.



وتقوم البنوك من خلال عمليات تقديم التمويل أو استثمار الأموال في تقديم حلولا مالية ومصرفية مبتكرة تضمن لهم حسن استغلال الإمكانيات والثروات والمعاونة علي القيام بتلك الأعمال بما يضمن توفير مستوي معيشي أفضل بالنسبة لتلك الفئات.



ويقدم البنك الأهلي المصري كأحد الأذرع التمويلية للحكومة، برنامج القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة بشروط ميسرة وبدون ضامن وبقيمة تمويل تصل لـ 1.5 مليون جنيه وفترة سداد تصل لـ 7 سنوات.

وقال تقرير صادر عن البنك إن القرض الشخصي المقدم، يتميز إن المقترض يحصل علي تأمين علي الحياة علي الوفاة او العجز الكلي خلال مدة القرض.



واشترط البنك للحصول علي مبلغ القرض ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما و صورة من بطاقة رقم قومي سارية و عامين كحد أدني لمعاملة المقترض مع البنك او 3 سنوات لغير عميل البنك وصورة من مستند ملكية النشاط او عقد الايجار وصورة من البطاقة الضريبية السارية ومستخرج رسمي من السجل التجاري وصورة من ترخيص مزاولة المهنة وكشف حساب بنكي حديث ومعتمد لآخر العام.