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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربى يجدد ترحيبه بضيوف مصر الكرام ويدعوهم للإستفادة من معرض "EDEX2021"

وزير الإنتاج الحربي: من يمتلك مفاتيح القوة قادر على صنع السلام

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

رحب المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي ، بضيوف مصر وزراء الدفاع ووزراء الإنتاج الحربى ورؤساء الأركان والقادة العسكريين ورؤساء الوفود والشركات المشاركة بالمعرض و الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وذلك خلال كلمته في العشاء الرسمي لختام فاعليات اليوم الأول من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية"EDEX 2021"   والذي يقام بمصر خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر حتي ٢ ديسمبر ٢٠٢١ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. 

 وأكد وزير الإنتاج الحربى ، خلال كلمته أن مصر بلد الأمن والأمان تدرك مع العالم أجمع أن منظومة الدفاع والتسليح تشكل عماد القوة وركيزة للأمن والسلام وحصن استقرار الدول والشعوب ، مضيفاً أن سعى مصر لامتلاك مقومات القوة ليس إلا سعياً للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار بلادنا في عالم يموج بالصراعات، مشيرا إلى أن من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام ومن أراد أن ينعم بالسلام فعليه امتلاك القوة اللازمة للحفاظ علي هذا السلام وتوفير كل المقومات والإمكانيات لاستمراره .

وثمن وزير الإنتاج الحربي، الثقة الغالية من جانب الدول والشركات المشاركة بالمعرض والتي ترغب في تسويق منتجاتها واستعراض إمكانياتها التسليحية من خلال معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية" EDEX 2021"   لجذب أكبر قدر ممكن من الدول الراغبة في اقتناء هذه المنتجات .

معرضEDEX 2021 

وأعرب وزير الإنتاج الحربى عن سعادته بمشاركة كافة الحضور في هذا المعرض الهام الذى يعكس مستوى علاقات مصر الدولية المتميزة والمتوازنة مع كافة الدول، مؤكداً أن مصر بقيادة رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تدعو حضراتكم جميعا للاستفادة من هذا المعرض مشيراً إلى إن معرض "EDEX 2021 " يمثل فرصة واعدة للتعرف على مستجدات التصنيع العسكري في مختلف البلدان إذ يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال الصناعات العسكرية ، متمنياً للجميع التوفيق ولـ "  EDEX 2021  " النجاح الذى يليق بمصر ومكانتها .

وزير الانتاج الحربي EDEX 2021 الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية

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