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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادية مصطفى توجه رسالة مؤثرة إلى رشوان توفيق

نادية مصطفى
نادية مصطفى

نشرت نادية مصطفى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك توجه فيها رسالة إلى الفنان رشوان توفيق بعد أزمته الأخيرة مع بناته. 

وقالت نادية مصطفى : "لو كان أبي على قيد الحياة لجلست تحت قدمه، أعلم إنه كرب عظيم ربنا معاك أستاذنا الغالي ولا تحزن فوعد الله حق".

وأضافت نادية مصطفى :" فقد قرن الله تعالى بر الوالدين بعبادته، وقرن عقوقهما بالشرك به سبحانه؛ قال تعالى: «وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وقَرَن الشكرَ لهما بشكره سبحانه وتعالى بقوله: «أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ )، وأكد على ذلك كلِّه حتى في حال أمرهما لأولادهم بالشرك؛ قال تعالى: «وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡم فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفا، صدق الله العظيم".

أغنية بيقولوا حبيبى 

وكان الشاعر طارق وهدان أعلن عن انتهاء توزيع احدث مؤلفاته الغنائية بعنوان «بيقولوا حبيبي» للمطربة نادية مصطفى من ألحان وتوزيع الموسيقار محمد ضياء.

وتقول كلماتها: قلبي عندك عشان لو حسيت بشوية غيرة.. قلبي عندك عشان لو حسيت بشوية حيرة.. بيقولوا حبيبي.. ما يقولوا حبيبي هو انا نكرت.. ويقولوا حبيبي.. ما يقولوا حبيبي هو انا اتغيرت.

وصرح طارق ان: اغنية «بيقولوا حبيبي» تعتبر التعاون الثالث بينه وبين المطربة نادية مصطفى بعد اغنية «خايف تحبني».

واغنية «بحاول اقولك» من تلحين دكتور ايهاب عبد السلام واللتان تم طرحهما على مدار الاشهر الماضية.

وابدى طارق سعادته بالتعامل مع فنانة كبيرة بحجم نادية مصطفى فمنذ تألقها في اغنية «مسافات» وهو معجب بها وبصوتها الحنون، وحين قرر طارق دخول مجال الشعر الغنائي عرض عليها أغنية «خايف تحبني» وابدت نادية إعجابها وبالفعل قمنا بتسجيلها بمجهودنا الشخصي وظهرت للنور ولاقت ردود فعل جيدة، واستمر التعاون بين طارق ونادية مصطفى وصولا لأغنية «بيقولوا حبيبي» والتي سيتم طرحها خلال الايام المقبلة.

نادية مصطفى تطرح أغنية "بيقولوا حبيبي" قريبا

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واضاف الشاعر طارق وهدان كانت امنيتي التعامل مع كبار الملحنين وتحققت بالتعامل لأول مرة مع الموسيقار محمد ضياء في تلحين وتوزيع هذه الاغنية وآمل في عمل المزيد من الاغاني معه فهو يمتلك موهبة موسيقية خاصة.

الجدير بالذكر ان الشاعر طارق وهدان هو اخصائي  شئون هيئة تدريس أول بالإدارة العامة لجامعة طنطا، ويهوى الشعر طوال حياته فهو قارئ ومتابع جيد للأغنية المصرية وتطوراتها وحاول ان يكتب اعمال تليق بالمستمع المصري والعربي رغبة منه في الارتقاء بالذوق العام.

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