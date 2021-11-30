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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي: برنامج الإصلاح كان له نتائج مبشرة على الاقتصاد المصري..فيديو

الإقتصاد المصري
الإقتصاد المصري

قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن النتائج التي حققها الاقتصاد المصري جيدة، مؤكدا أنه يعود الفضل في ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وأضاف مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن العملة المصرية في ثبات، أمام الدولار في الوقت الذي تتهاوي في عدد من عملات الدول الأخرى نتيجة الظروف الصعبة في الفترة الأخيرة.

 

وتابع مصطفى بدرة، ان معدل الإحتياط الأجنبي في مصر يزداد، إضافة إلى تسديد الإلتزامات التي توجد على الدولة المصرية.

 

 نجاح الدولة المصرية

وأشار الخبير الإقتصادي إلى أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الدولة المصرية في التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة.

 

مصطفى بدرة الإقتصاد المصرى الإصلاح الاقتصادى الدولار مصر

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