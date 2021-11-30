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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير مساعد أسيوط تشهد العرض المسرحي طقوس العودة على مسرح قصر الثقافة

كرتير مساعد أسيوط
كرتير مساعد أسيوط تشهد العرض المسرحي طقوس العودة

أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، المهندسة فاطمة أحمد ابراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة ، لحضور العرض المسرحي المصري "طقوس العودة" الذي يقدمه مسرح الغد التابع لـ"البيت الفني للمسرح" وذلك على مسرح قصر ثقافة أسيوط وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وتحت رعاية ودعم محافظ أسيوط .

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جاء ذلك بحضور ضياء مكاوى مدير عام فرع ثقافة أسيوط والدكتور احمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وأشادت المهندسة فاطمة أحمد ابراهيم ، بالعرض المسرحى والاداء المتميز من الفنانين الشباب المشاركين فى العرض والذى يعبر عن بعض العادات والتقاليد المنتشرة بمحافظات الصعيد ، مشيرة الى أهتمام ودعم الوزير المحافظ بالحركة الثقافية والفنية ودعم قصور الثقافة بقرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتطوير قرى الريف المصرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق حالة من الوعى لدى المواطنين ونشر الثقافة وتنمية المواهب الشابة وصقل خبراتهم .
وأشار ضياء مكاوى الى انه وسط حضور جماهيرى كبير على مسرح قصر ثقافة أسيوط تم تفديم العرض المسرحي المصري "طقوس العودة" الذي يقدمه "مسرح الغد" التابع لـ"البيت الفني للمسرح" والذى استمر في الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتي اليوم الاثنين ٢٩ نوفمبر علي مسرح قصر الثقافة ، لافتاً الى أن العرض المسرحي يروى تفاصيل عادات وتقاليد الصعيد كما يروي قصة حب حسن ونعيمة من خلال مقطوعات غنائية يقدمها الفنان أحمد الحجار وإعداد وإخراج سعيد سليمان ومن إنتاج فرقة مسرح الغد وبطولة نجلاء يونس وأشعار مسعود شومان وموسيقى والحان وغناء أحمد الحجار وديكور وأزياء نورهان سمير .

محافظ أسيوط عصام سعد سكرتير مساعد أسيوط قصر ثقافة اسيوط عرض مسرحى

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