محافظ أسيوط: استمرار رصف شوارع منطقة نزلة عبداللاه بحي شرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال الرصف بشوارع منطقة نزلة عبداللاه بحي شرق وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق وتحسين حالتها ورفع كفائتها لتسهيل الحركة والانتقال من خلالها وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

ولفت إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحل كافة المشكلات التي قد تواجه المواطنين في كافة القطاعات والعمل على فتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.



وأوضح محافظ أسيوط إلى حرصه على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مثل تلك المشروعات وخاصة مشروعات الرصف والبنية التحتية لتحقيق الأمان والسلامة وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتي تساعد في عمليات التنمية التي نهدف لتحقيقها.



وقال أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط إنه جاري رصف 17 شارع بمنطقة نزلة عبداللاه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وطبقاً للخطة الموضوعة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المنطقة وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

ولفت إلى الإشراف المباشر والتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لمراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

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