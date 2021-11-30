أخبار السيارات| جينيسيس تنافس مرسيدس مايباخ بطرازها الجديد من G90.. سبب اختفاء مئات موديلات تسلا إس من مصنع فريمونت بكاليفورنيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقاريرا جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في العناوين التالية:

تطمح شركة هيونداي لمنافسة مرسيدس مايباخ المعروفة بتقديمها لطرازات فائقة الرفاهية والفخامة، من خلال العلامة التجارية الفرعية لها جينيسيس، الذراع التنافسي للشركة الكورية الجنوبية.

بعد أشهر طويلة من تكدس مئات السيارات من تسلا موديل S في مصنع فريمونت بكاليفورنيا في مكان تخزين مخصص، فجأة اختفت أكثر من 400 سيارة دون أسباب واضحة من قبل الشركة.

" يا لك من شنقيط .. يا محمدي .. هو بعينه بغباوته وشكله العكر .. بررم شغلتك على المدفع بررم .. يا عسكري رجب " أتذكر ذلك اليوم المخصص لتجمع العائلة عقب صلاة الجمعة مباشرة، الجميع جالسون أمام تلك الشاشة الصغيرة بانتباه شديد ينتظرون بلهف عرض الفيلم الخاص بنجمهم المحبب عملاق الكوميديا الراحل إسماعيل يس، وفجأة تعلو قهقهات ضحكهم لتملأ الأفق بالبهجة حينما يظهر رباعي الأسطول البحري خفيف الظل العالقون بأذهاننا مهما مر الزمن من فيلم " إسماعيل يس في الأسطول ".

اكتسبت طرازات كيا فى الشارع المصري خاصةً بسوق المستعمل ثقة الكثيرين، بسبب القوة والرفاهية التى تحملها، أضف إلى ذلك توافر قطع غيارها، خاصة الإصدارات كبيرة الحجم مثل كيا سول موديل 2018 التى تناسب الكثير من العائلات.

تعد السيارات السيدان صاحبة الشهرة الواسعة داخل الأسواق العربية خاصةً السوق الجزائري، الذي يضم العديد من شركات تصنيع السيارات، التي تتنافس فيما بينها عبر باقات متعددة ومختلفة ترضي مختلف الأذواق.