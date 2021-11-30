عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| جينيسيس تنافس مرسيدس مايباخ بطرازها الجديد من G90.. سبب اختفاء مئات موديلات تسلا إس من مصنع فريمونت بكاليفورنيا

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقاريرا جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في العناوين التالية:

 

منافسة كورية ألمانية.. جينيسيس تنافس مرسيدس مايباخ بطرازها الجديد من G90

 

تطمح شركة هيونداي لمنافسة مرسيدس مايباخ المعروفة بتقديمها لطرازات فائقة الرفاهية والفخامة، من خلال العلامة التجارية الفرعية لها جينيسيس، الذراع التنافسي للشركة الكورية الجنوبية.

 

سبب اختفاء مئات موديلات تسلا إس من مصنع فريمونت بكاليفورنيا

 

بعد أشهر طويلة من تكدس مئات السيارات من تسلا  موديل S في مصنع فريمونت بكاليفورنيا في مكان تخزين مخصص، فجأة اختفت أكثر من 400 سيارة دون أسباب واضحة من قبل الشركة.

 

شغلتك على المدفع بررم ..عندما واجهت Jeep إسماعيل يس سيارة المعلم عباس الزفر

 

" يا لك من شنقيط .. يا محمدي .. هو بعينه بغباوته وشكله العكر .. بررم شغلتك على المدفع بررم .. يا عسكري رجب " أتذكر ذلك اليوم المخصص لتجمع العائلة عقب صلاة الجمعة مباشرة، الجميع جالسون أمام تلك الشاشة الصغيرة بانتباه شديد ينتظرون بلهف عرض الفيلم الخاص بنجمهم المحبب عملاق الكوميديا الراحل إسماعيل يس، وفجأة تعلو قهقهات ضحكهم لتملأ الأفق بالبهجة حينما يظهر رباعي الأسطول البحري خفيف الظل العالقون بأذهاننا مهما مر الزمن من فيلم " إسماعيل يس في الأسطول ".

 

سوق المستعمل..سعر كيا سول موديل 2018 | صور

 

اكتسبت طرازات كيا فى الشارع المصري خاصةً بسوق المستعمل ثقة الكثيرين، بسبب القوة والرفاهية التى تحملها، أضف إلى ذلك توافر قطع غيارها، خاصة الإصدارات كبيرة الحجم مثل كيا سول موديل 2018 التى تناسب الكثير من العائلات.

 

5 سيارات سيدان موديل2021 في الجزائر.. الأغلى بـ 3 مليون دينار.. صور

 

تعد السيارات السيدان صاحبة الشهرة الواسعة داخل الأسواق العربية خاصةً السوق الجزائري، الذي يضم العديد من شركات تصنيع السيارات، التي تتنافس فيما بينها عبر باقات متعددة ومختلفة ترضي مختلف الأذواق.

اخبار السيارات اخبار السيارات جينيسيس تسلا

ترشيحاتنا

أخبار الفن | تغير كبير في شكل بطلة فيلم عنتر شايل سيفه خلال أحدث ظهور.. حفلة شاكوش بـ موسم الرياض

نشرة المنوعات | بركان لا بالما يطلق أنهارا من النار في السماء.. تحذيرات من أول أماكن زارها المصاب بمتحور أوميكرون.. سحلية بوجهين ولسانين.. وطفل بمهارات شيف كبير

نشرة المرأة والصحة.. علامات الطفل "المدلل" وطرق التعامل معه.. وأسباب تسمم المياه لدى الرضع

أخبار الرياضة | جائزتان لـ محمد صلاح بعد خسارة الكرة الذهبية.. الأهلي يجمد منصب العامري فاروق.. موعد السوبر الإفريقي

غدا.. أول يوم لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر| الطرق كاملة

أخبار السيارات| جينيسيس تنافس مرسيدس مايباخ بطرازها الجديد من G90.. سبب اختفاء مئات موديلات تسلا إس من مصنع فريمونت بكاليفورنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

درجة الحرارة تصل إلى الصفر.. هل بدأت موجة الطقس الأسوأ في التاريخ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مهارة طفل 9 سنوات في الطهي وصنع عيش البراتا الهندي|فيديو

سحلية غريبة برأسين ولسانين باللون الأزرق | صور

منها مطعم شهير وكنيسة.. تحذيرات من أماكن دخلها أول مصاب بمتحور أوميكرون

أنهار من النار تظهر في السماء.. 6 انفجارات جديدة في بركان لا بالما | فيديو

فيديو

لطيفة: أؤيد هانى شاكر فى قراراته تجاه أغانى المهرجانات | فيديو

غطوا أجسادهم بالرسومات .. نجوم أصابهم هوس الوشم والتاتو

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام| سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜.. فيديو وصور

رقص وضحك وغناء.. أكرم حسنى فى ضيافة إسعاد يونس| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ