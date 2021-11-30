أنهار من النار تظهر في السماء.. 6 انفجارات جديدة في بركان لا بالما | فيديو

انطلقت 6 انفجارات جديدة في البركان المتضخم بمدينة لا بالما الإسبانية، مما شكل أنهارًا من النيران في السماء.

وظهرت أنهار جديدة من الحمم البركانية، المنصهرة من فتحات بركان كومبر فيجا، في لا بالما، الذي اندلع منذ 19 سبتمبر الماضي.

وتعمل هذه الفتحات الجديدة في بركان لا بالما على توسيع تدفق الحمم البركانية والتي تهدد بتوسيع الأضرار التي لحقت بالأراضي والطرق والمنازل التي تم إخلاؤها.

ووفقًا لـ «ماريا خوسيه بلانكو» المتحدثة باسم المعهد الجغرافي الوطني الإسباني، فإن الحمم البركانية المنبعثة من الفتحات الجديدة تتدفق بسرعة 20 قدمًا في الدقيقة باتجاه الأراضي والمنازل المحيطة.

وخلال الأسابيع العشرة الماضية، حدد الخبراء 11 تدفقًا مختلفًا للحمم البركانية - تغطي حوالي 2700 فدان من الأراضي.

ونتيجة لذلك ، تعهدت الحكومة الإسبانية بتقديم 225 مليون يورو (192 مليون جنيه إسترليني) لمساعدة سكان الجزيرة.