في صاحبة السعادة..أكرم حسني: نجهز للجزء الثاني من بنك الحظ.. وأحضر مسلسلا في رمضان.. وهذه قصة مرتبة أحمد فهمي

الفنان أكرم حسني:

نجهز الجزء الثاني من بنك الحظ.. وأحضر مسلسل في رمضان

هيفاء وهبي مطربة لديها ذكاء فني وذوق

أنا وبنتي صحاب ويارب يكونوا خايفين على زعلي مش مني

حل الفنان أكرم حسني ضيفا على الفنانة اسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة ” المذاع على قناة " دي إم سي، وتحدث أكرم عن كواليس مشواره الفني ، وروى تفاصيل عن حياته المهنية.

وقال الفنان أكرم حسني، إنه يقوم بالتحضير لـ مسلسل في رمضان المقبل، مضيفا: " المسلسل اسمه مكتوب عليا انتاج كريم أبو ذكري وإخراج خالد الحلفاوي ".

وتابع أكرم حسني: "أنا واقع في غرام فكرة المسلسل، وهيبقى دمها خفيف، وحتى الآن معانا عمرو عبد الجليل، وآيتن عامر، وريم مصطفى ".

وأوضح أكرم حسني: "أُجهِّز الجزء الثاني من فيلم بنك الحظ، ونعمل على استثمار الكيميا التي حدثت بين أبطال فيلم بنك الحظ، وقماشة بنك الحظ تستحمل يتعمل منها جزء ثاني".

وأضاف أكرم حسني، :" أبو حفيظة كان محاولة مني للتمثيل وطول الوقت المنتجين كانوا عايزين نعمل ابو حفيظة وكانوا حاصريني في شخصية أبو حفيظة بس ، ومخرج اسعد الله مساءكم طلب مني تمثيل مجموعة من الاسكتشات بشخصيتي الحقيقية في برنامج أبو حفيظة ولاقيت رد فعل جيد من الجميع ، ومسلسل ريح المدام كان اول ظهور بشخصيتي الحقيقية في التمثيل ".



وكشف الفنان أكرم حسني، كواليس الأغنية التي جمعته بالفنانة هيفاء وهبي، قائلا:" هيفاء من أجمل الشخصيات التي قابلتها ، وهيفاء لديها ذكاء فني وذوق واحساس بجمهورها".

وأضاف أكرم حسني :" هيفاء وهبي عارفة الناس عايزة تشوفها إزاي، وعارفة مين الناس اللي لسه موصلتش ليهم".

وتابع اكرم حسني :" أنا كنت بكتب الاغنية دي ليا وقررت أدخل وجهة نظر المرأة أيضا في الأغنية وأول كلمة كتبتها كانت « لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال» قلت ساعتها هيفاء وهبي لازم تغني معايا ".

وأكمل اكرم حسني :" عندما تواصلت مع هيفاء قالتي إنها لا تجامل في عملها ، ولكنها اول لما سمعت الأغنية قالتي إنها هتكون أحسن اغنية في الصيف ".



وكشف الفنان أكرم حسني، كواليس عن حياته الشخصية وعلاقته بأبنائه، قائلا:" ابنتي روبا لديها طباع شبهي بشكل كبير، وياسين لديه أذن موسيقية بشكل كبير اكتشفتها قريبا ".

وقال الفنان أكرم حسن :" روبا ابنتي تبلغ من العمر 15 سنة، وانا صعيدي وفي التربية بيكون عندي الخناقة بين العرق الشرقي الصعيدي والجيل الجديد اللي عايزنا نكون متفتحين ".

وأضاف أكرم حسني :" انا مش عراف أبقى صعيدي اوي ومتفتح أوي في التربية مع ابنائي، وانا وبنتي اصحاب جدا وقلتها مش عايزك تخافي مني ولكن تحترميني وانا بحبها وهيا بتغلط وبتنجح وفي كل الأحوال ".

وأكمل اكرم حسني :" لما يبقا عندي مشاكل في الشغل باخد رأي بنتي وده بيحسسها بالمسؤولية وبتحكيلي عن مشاكلها ايضا"، مضيفا:" بحب علاقتي بأولادي وبقول يارب أكون قريب مهم ويحبوني، ويكونوا خايفين على زعلى مش خائفين مني وعقابي ليهم هو انهم يعرفوا إني زعلان ودي حاجة كبيرة ".

أما عن كواليس رحلات سفره قال أكرم حسني، :" أول مرة سافرنا نويبع أنا وأحمد فهمي كنا واخدين مرتبة بتتنفخ وبندخلها البحر نحط عليها الموبايلات وأي حاجة معانا".

وقال الفنان أكرم حسني، :" المرتبة دي أصبحت جزء من وجداننا وليست مجرد مرتبة في رحلة فقط “، مضيفا:" في أي سفرية بحب أكون مأمن نفسي من كل حاجة ولما اسافر باخد شنط كتيرة فيها حاجات كتير ممكن مستخدمهاش بسب لازم أكون مأمن نفسي ".

وتابع أكرم حسني ضاحكا :" لما كنا في الماية، بدأ الهواء يخرج من المرتبة، وطلعت من المياه وجبت المنفاخ عشان ننفخ المرتبة وبدانا نطلع المرتبة برة المياه ولما اتخرمت نزلت على ركبي وشعرت بالحسرة ".

وتابع اكرم حسني :" كلمنا مدير اعمال أحمد فهمي وجالنا من القاهرة لـ نوبيع وجابلنا مرتبة بدل اللي اتخرمت عشان السفرية متنفعش من غيرها ".



وقام الفنان أكرم حسني، بعمل مجموعة من الأطعمة لـ اسعاد يونس على الهواء اثناء استضافته في حلقة " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي ".



وقال الفنان أكرم حسني، :" أنا بحب الأكل وده متعة وانا بقوم من على السفرة لما بزهق اول لما الاكل بيخلص "،وقام أكرم حسني بطبخ« بيكاتا لحمة بالأزر، وخضار سوتيه بالزبدة والزعتر »".

وانبهرت اسعاد يونس من جودة الطعام الذي قام اكرم حسني بطبخه على الهواء، وقامت اسعاد يونس بالرقص على الهواء بسبب جودة الطعام، قائلة :" محترف وروعة ".