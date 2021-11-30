سحلية غريبة برأسين ولسانين باللون الأزرق | صور

السحلية في حد ذاتها مخيفة، مثلها مثل الثعبان عندما تراه، لكن ماذا لو صادفتك سحلية ذات وجهين ولسانين في آن واحد؟.

ونشر حساب جاي بروير "Zookeeper" الذي يمتلك 5.7 مليون متابع على Instagram، مقطع فيديو لـ سحلية غريبة.

وتمتلك السحلية رأسين ملتصقتين ولسانين باللون الأزرق، مما ترك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ذهول.

وحصد المقطع ما يقرب من مليون مشاهدة، وانتشر بقوة على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مئات التعليقات التي تعبر عن إعجاب المستخدمين بـ السحلية المذهلة الموجودة على كوكبنا.

https://www.instagram.com/reel/CWqbLWzJPrX/?utm_medium=copy_link