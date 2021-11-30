تحذيرات مهمة من الأرصاد السعودية بسبب طقس الأربعاء

أصدر مدير الإنذار المبكر، بالمركز الوطني السعودي للأرصاد، عبد الرحمن الزهراني، إنذارا من دخول فصل الشتاء أرصاديا، يوم الأربعاء المقبل.

وقال الزهراني في مداخلة لقناة الإخبارية السعودية، عن وجود كتلة باردة تكون بدايتها، مساء غد الأربعاء، وحتى يوم السبت، ومن المقرر صدور تقرير بشأنها.

وتابع أن الكتلة الباردة النشطة ستكون مصحوبة بالأتربة والغبار، وتشمل مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل والقصيم والشرقية والرياض.

وتوقع الخبير في المركز الوطني السعودي للأرصاد، عقيل العقيل، أن تصل درجة الحرارة إلى الصفر في عدة مناطق بالمملكة، الأربعاء.