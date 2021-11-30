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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات مهمة من الأرصاد السعودية بسبب طقس الأربعاء

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر مدير الإنذار المبكر، بالمركز الوطني السعودي للأرصاد، عبد الرحمن الزهراني، إنذارا من دخول فصل الشتاء أرصاديا، يوم الأربعاء المقبل.

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وقال الزهراني في مداخلة لقناة الإخبارية السعودية، عن وجود كتلة باردة تكون بدايتها، مساء غد الأربعاء، وحتى يوم السبت، ومن المقرر صدور تقرير بشأنها.

وتابع أن الكتلة الباردة النشطة ستكون مصحوبة بالأتربة والغبار، وتشمل مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل والقصيم والشرقية والرياض.

وتوقع الخبير في المركز الوطني السعودي للأرصاد، عقيل العقيل، أن تصل درجة الحرارة إلى الصفر في عدة مناطق بالمملكة، الأربعاء.

المركز الوطني السعودي للأرصاد الارصاد السعودية فصل الشتاء طقس الأربعاء الشرقية

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تحذيرات مهمة من الأرصاد السعودية بسبب طقس الأربعاء

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