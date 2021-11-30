سيد عبد الحفيظ يكشف موعد السوبر الإفريقي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الفريق والرجاء البيضاوي المغربي.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" لدينا معلومة أن السوبر الإفريقي في ديسمبر المقبل".

في سياق آخر، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه لا بد من وقوف الاتحاد المصري لكرة القدم بجانب النادي الأهلي في أزمة كأس العالم للأندية، وكأس الأمم الإفريقية.

وأكمل: لا بد من وقفة اتحاد الكرة مع الأهلي لحل أزمة كأس العالم للأندية.

واختتم مدير الكرة بالنادي الأهلي: التغيير في كأس العالم للأندية سيكون صعب للغاية، ولذلك لا بد من وقفة من اتحاد الكرة مع النادي الأهلي".