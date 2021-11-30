علي ضوء الشموع.. ريهام أيمن رفقة زوجها في أجواء رومانسية

شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها، بأجواء من أمسيتها الرومانسية برفقة زوجها الفنان شريف رمزي، ونشرت مجموعة صور من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت ريهام أيمن بإطلالة ناعمة ،وظهرت وهي تتناول عشاء على ضوء الشموع على الشاطئ بصحبة زوجها.

يذكر ان الفنان شريف رمزي، هنأ زوجته الفنانة ريهام أيمن، بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر صورًا تجمعه بهخاعبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".

وعلق شريف رمزي عليها: "دايماً بنتقد الناس اللي بتكتب لبعض رسايل علي السوشيال ميديا لكن إنتي تستاهلي اني اقولك بحبك قدام الناس كلها وأعرفهم انك أحلي وأجمل أم وست وزوجة في العالم، كل سنة وأنتي طيبة وعقبال مليون سنة يا حبيبتي️".

يشار إلى أن آخر أعمال شريف رمزي مسلسل "واكلينها والعة" الذي شارك في بطولته كل من مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش.