كيفية استخدام محرك البحث ببنك المعرفة المصري ضمن فعاليات ورشة عمل بجامعة حلوان

انطلاقا من أهمية البحث العلمي نظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، ورشة عمل بعنوان بعنوان: «مقدمة تعريفية عن بنك المعرفة المصري» وذلك عبر تطبيق zoom، وهي مخصصة للمهتمين بمنهجيات البحث العلمي، وعقدت الورشة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.

وقد حاضر في الورشة أستاذ محمود داود منسق التسويق والتدريب ببنك المعرفة المصري، وأدار ورشة العمل اادكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي، الدكتورة أماني السيد أستاذ بقسم علم المعلومات والمكتبات بكلية الآداب، وعضو المكتب التنفيذي لمركز دعم البحث العلمي.

ومن جانبه أفاد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، ويتى ذلك فى إطار سعى جامعة حلوان لدعم البحث العلمي بالإضافة إلي المساهمة فى بناء مجتمع مبنى على المعرفة، والعمل على نشر العلوم والثقافة لمواكبة الثورة المعلوماتية كخطوة لوضع جامعة حلوان على خارطة الجامعات الدولية.

وقد أوضحت الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة حريصة على الارتقاء بمستوى باحثين الجامعة​​​​​​​​​ لاكسابهم مهارات البحث العلمي على أسس علمية وأخلاقية تتناسب مع التطورات العصرية الحديثة، مؤكدة إن بنك المعرفة المصري يعد من أكبر المشروعات القومية، ويهدف لإتاحة كم هائل ومتنوع من مصادر المعرفة والثقافة لكافة الطوائف العلمية، ويساهم في تسهيل عملية البحث العلمي من خلال توفير مصادر متعددة.

وفى ذات السياق أكد الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، على ضرورة الإستفادة من هذه الورشة العلمية والتى تناولت جوانب متعددة لرفع وتعزيز القدرات البحثية للباحثين بالجامعة، مشيرا إلي أن المركز يحرص دائماً على تنظيم ورش العمل التى تهدف إلى رفع كفاءة الباحثين وتنمية مهارات الإبداع العلمي، والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.

هذا وقد تضمنت ورشة العمل مقدمة تعريفية عن بنك المعرفة المصري، كيفية استخدام محرك البحث الموحد الخاص ببنك المعرفة المصري كما ناقشت كيفية تصفح مصادر المعلومات المتخصصة في موضوع محدد، وكذلك توضيح آلية الوصول لعنوان مجلة، كتاب، رسالة جامعية محددة، بالإضافة إلي التعرف علي مصادر المعلومات لبنك المعرفة المصري.

وفى نهاية الورشة تم فتح باب المناقشة والإجابة على جميع التساؤلات من السادة المشاركين، وقد حضر ورشة العمل ما يقرب من 374 من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، منقسمين كالتالي مشاركين من جامعة حلوان 196 ومن الجامعات والمؤسسات المصرية حضر 144 من الدول العربية حضر 34 .