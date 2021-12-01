تشريعية النواب تناقش أزمة مدارس الـ STEM في الفيوم وسوهاج

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبي إحاطة مقدمان من النواب بشأن مدارس الستيم (المتوفقين).

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت عبدالعظيم إبراهيم، بشأن معاناة مدارس (STEM) بالفيوم من عدم وجود فناء أو ملاعب، فضلا عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشناوي، بشأن الإهمال بمدارس (STEM) بسوهاج.

مدارس STEM

وبدأت تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، في 2011، بمدرسة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة للبنين، تلتها مدرسة المتفوقات بالمعادي عام 2012.

وحتى الآن أنشأت الوزارة 11 مدرسة في عدة محافظات أبرزها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، أسيوط، البحر الأحمر، الأقصر، المنوفية، الإسماعيلية، والغربية، وجاري إنشاء 4 مدارس جديدة في محافظات: الشرقية، القليوبية، بني سويف، وقنا، حيث تخطط الوزارة لإنشاء مدرسة للمتفوقين في العلوم التكنولوجيا بكل محافظة.

وتهدف هذه المدارس إلى جذب المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية.