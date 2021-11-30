كيف يمكن إنقاص وزن المراهقين بأمان؟

يرغب عدد كبير من الأشخاص في إنقاص الوزن بسرعة للحصول على جسم رشيق ومثالي، وتوجد أنظمة رجيم عديدة تساعد فى إنقاص الوزن ولكن عندما يتعلق الأمر بالمراهقين فإن هناك الكثير من الأمور التى يجب وضعها فى الاعتبار عند اختيار نظام رجيم مناسب لهم.

تحتاج أجسام المراهقين للحصول على عناصر غذائية معينة لتتمكن من النمو بشكل سليم ولايمكن الاستغناء عنها من أجل إنقاص الوزن.

ووفقا لما جاء في موقع “ kidshealth ” تتطلب إدارة الوزن بالنجاح في سن المراهقة خطة طويلة المدى، والأشخاص الذين يفقدون الوزن بسرعة عن طريق اتباع نظام غذائي قاسي أو إجراءات متطرفة أخرى عادةً ما يستعيدون الأوزان التي فقدوها لأنهم لم يغيروا عاداتهم بطريقة صحية يمكنهم الالتزام بها.

نصائح للنجاح

اجعله شأنا أسريا:

اطلب من والدتك أو والدك تقديم المساعدة والدعم، و الهدف هو إجراء تغييرات في النظام الغذائي أو نمط الحياة تعود بالفائدة على جميع أفراد الأسرة، و يميل المراهقون الذين يتلقون دعم عائلاتهم إلى تحقيق نتائج أفضل.

راقب مشروباتك:

إنه لأمر مدهش كم عدد السعرات الحرارية في المشروبات الغازية والعصائر والمشروبات الأخرى التي تتناولها كل يوم وإن مجرد الاستغناء عن علبة صودا أو مشروب رياضي واحد يمكن أن يوفر لك 150 سعرة حرارية أو أكثر كل يوم.

اشرب الماء أو المشروبات الأخرى الخالية من السكر لإرواء عطشك والابتعاد عن العصائر السكرية والمشروبات الغازية، ويعد اختيار الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم فكرة جيدة أيضًا.

تبدأ صغيرة

التغييرات الصغيرة أسهل كثيرًا في التمسك بها من التغييرات الجذرية، على سبيل المثال الإقلاع عن المشروبات الغازية العادية أو تقليل حجم الكميات التي تتناولها وعندما تقوم بذلك يمكنك إجراء تغييرات أخرى مثل إدخال أطعمة صحية وممارسة الرياضة في حياتك.

توقف عن الأكل عندما تكون ممتلئًا

انتبه وأنت تأكل وتوقف عندما تكون ممتلئًا بشكل مريح. يمكن أن يساعد تناول الطعام ببطء أكثر لأنه يستغرق حوالي 20 دقيقة حتى يصل عقلك إلى رسالة مفادها أنك ممتلئ،في بعض الأحيان قد يؤدي أخذ قسط من الراحة قبل الذهاب لعدة ثوانٍ إلى منعك من تناول وجبة أخرى.

حاول ألا تأكل عندما تشعر بالضيق أو الملل

ابحث عن شيء آخر تفعله بدلاً من ذلك مثل المشي حول المبنى أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بدائل جيدة.

يجد الكثير من الناس أنه من المفيد الاحتفاظ بمذكرات لما يأكلونه ومتى وما يشعرون به وعندما يتعين عليك تدوينها ، قد تفكر مرتين قبل تناول ملفات تعريف الارتباط.

يمكن أن تساعدهم مراجعة اليوميات لاحقًا في التعرف على المشاعر التي ينتابهم عند الإفراط في تناول الطعام.

حدد مواعيد الوجبات والوجبات الخفيفة بانتظام

يمكنك إدارة جوعك بشكل أفضل عندما يكون لديك جدول وجبات يمكن التنبؤ به وقد يؤدي تخطي الوجبات إلى الإفراط في تناول الطعام في الوجبة التالية، و يمكن أن تساعد إضافة وجبة أو اثنتين من الوجبات الخفيفة الصحية.