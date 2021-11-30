محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لسوق شنوان النموذجي الجديد

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية للسوق النموذجي الجديد بقرية شنوان التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم علي مساحة 600 م2 وبتكلفة مليون و 460 ألف جنيه تقريباً تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية بديلة للمواطنين ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة والوقوف علي نسب التنفيذ ، رافقه نائبه الاستاذ محمد موسي ، والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية ، والاستاذة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم .



وخلال متابعة المحافظ لتنفيذ الأعمال ، أوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أن السوق يتكون من 38 باكية نموذجية مقسمة علي جزئين بالإضافة إلى وجود عدد 2 دورات مياه ، حيث جاري حالياً إنشاء القواعد الخرسانية للسوق والسملات بالإضافة إلى تركيب قواعد حديدية لتركيب الصاج المعدني بنسبة تنفيذ 25% ومن المقرر إفتتاحه في منتصف شهر يناير القادم ، مشيرة أنه تم الإنتهاء من إنشاء سوق نموذجي حضاري جديد بمدينة الباجور علي مساحة 1800 م2 تقريباً ، وجاري حالياً العمل علي قدم وساق في تطوير سوق سرس الليان النموذجي علي مساحة 1570 م2 بنسبة تنفيذ 60 % ، وكذا سوق مدينة الشهداء بنسبة تنفيذ 67 % وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية بديلة .



هذا وقد وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بتشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجارية لباكيات السوق مع تخصيص نسبة منها لذوي الهمم والشباب ، موجهاً بسرعة رفع كافة تجمعات الهدم ونواتج الحفر المتواجدة بالمنطقة وذلك بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع ، كما وجه بتطوير ورفع كفاءة حديقة شنوان المجاورة للسوق و إنشاء أكشاك نموذجية ومظلات بشكل حضاري بأسعار مخفضة للشباب لتوفير فرص عمل للشباب تليق بهم وكمصدر رزق شهري لهم وذلك بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية .



وخلال تفقده ، حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى أهالي القرية لتلبية مطالبهم ، حيث تضرر عدد من المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي بشارع توفيق مبارك، وعلى الفور أجرى المحافظ إتصالاً هاتفياً برئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة معاينة الشارع علي الطبيعة وحل المشكلة فوراً ، كما إستمع المحافظ لالتماس عدد من المواطنين بعمل تغطية لترعة أم خليفة بالمنطقة ( كوبرى السكة الحديد وحتى بداية التغطية ) وعلى الفور كلف وكيل وزارة الري بعمل اللازم ، هذا وقد وعد المحافظ أهالي قرية شنوان بعقد لقاء بهم اليوم بمكتبه بالديوان العام للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقاً للوائح والقوانين المتبعة .

وعقب تفقد السوق النموذجي ، استكمل محافظ المنوفية جولته بمركز ومدينة الباجور لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع بالمدينة ، رافقه الاستاذ السيد عبد العال رئيس مركز ومدينة الباجور ، حيث تابع المحافظ أعمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق خلف الساحة الشعبية ومنطقة كمال الشاذلى وتم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاعات مياه الأمطار ، وأشار رئيس المدينة أنه جاري العمل علي قدم وساق للانتهاء من أعمال الرصف لعدد 25 شارع بنطاق المدينة ، ومنها شارع مصرف كفر الباجور بطول 2800 م ، شارع أبو شوشة بطول 204م ، شارع ممدوح سعفان 168م، بالإضافة إلى شوارع طلعت عجور وأحمد ناشئ وأبو عيسي وخلال تفقده لأعمال الرصف التقى محافظ المنوفية بمواطن مسن يعاني من ظروف صحية سيئة ، وعلى الفور وجه المحافظ بسرعة توفير سيارة ومندوب من العلاقات العامة ونقله للمستشفى الجامعى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة .

هذا وقد وجه محافظ المنوفية رئيس المدينة بإدراج عدد 2 شارع من متفرعي المنطقة بخطة الرصف بعد الإنتهاء من أعمال التسوية والتمهيد بالجليدر ، كما كلف رئيس المدينة بتوفير قطعة أرض أملاك دولة وإعداد تصور لإقامة سوق نموذجى حضاري بقرية جروان يخدم أهالى القرية ، مشيراً إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لإقامة عدد من الأسواق والمواقف النموذجية بديلاً عن الأسواق العشوائية وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .