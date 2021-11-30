هيثم الحاج: معرض مدينتي للكتاب خطوة لترسيخ الهوية المصرية

قال الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض مدينتي للكتاب يعد الأول من نوعه في المدن الجديدة، ويأتى ضمن خطط التوسع فى إقامة معارض الكتاب بمختلف ربوع مصر، ومن ضمنها الأماكن المفتوحة والمساحات الخضراء، للتشجيع على القراءة ونشر المعرفة.

وأضاف هيثم الحاج، على هامش افتتاح معرض مدينتي للكتاب، أن المعرض خطوة فى مسار إثراء المشهد الثقافي وترسيخ الهوية المصرية في الجمهورية الجديدة.

وتابع أن المعرض يشهد مشاركة مجموعة من دور النشر الحكومية والخاصة والدولية، موضحا أن فعاليات معرض مدينتي للكتاب تضم أنشطة فنية وثقافية يومية بمشاركة الهيئات المختلفة لوزارة الثقافة المصرية.