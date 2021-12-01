عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. بدء أعمال الاجتماع 182 للدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك

صدى البلد

تبدأ اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع الوزاري رقم 182 لمنظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ والذي يضم وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء ال13 ويعقد افتراضيا عبر الإنترنت.


وذكر بيان لمنظمة أوبك اليوم الثلاثاء أنه من المقرر أن ينعقد بعد غد الخميس الاجتماع ال(35) للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف منتجي "أوبك+" ثم يعقبه الاجتماع الوزاري ال(23) لأوبك والمنتجين المستقلين "أوبك +" برئاسة كل من السعودية وروسيا.


وأوضح البيان أن الاجتماع سوف يناقش الصعوبات التي تعطل الاستقرار في السوق النفطي خاصة بعد اكتشاف المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" والذي أدى إلى تهاوي الأسعار وتراجع الطلب.


وذكر البيان أن اجتماع أوبك + سوف يحدد مستوى الإمدادات النفطية لشهر يناير المقبل لدول المجموعة في ظل الظروف الراهنة.


ومن جانب أخر، احتفلت منظمة أوبك بالذكرى الخامسة لـ "اتفاقية فيينا" التاريخية التي تم التوصل إليها في الاجتماع 171 لمؤتمر أوبك الذي عقد في 30 نوفمبر 2016 والذي كان بداية انطلاق الشراكة بين الدول المنتجة في أوبك وحلفائها المستقلين.

الاجتماع الوزاري 182 للدول المنتجة للنفط منظمة أوبك أمين عام منظمة أوبك اوبك السعودية وروسيا

ترشيحاتنا

عشنا تفاصيله بواقعية.. محمود عبد المغني يكشف تفاصيل عن فيلم «السرب» |فيديو

بوجاتي تعمل على إنتاج نسخة أسرع من تشيرون سوبر سبورت

موعد مباراة مصر ولبنان اليوم في كأس العرب والقناة الناقلة

أردوغان: التقارب مع الإمارات خطوة تاريخية.. وتحسين العلاقات مع مصر أمر ممكن

ريم العدل لـ صدى البلد: فيلم أبو صدام تجربة مهمة ومختلفة في مشواري

جهود مجلس حكماء المسلمين لنشر السلام.. المبادرات والقوافل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء لهذه الفئة

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

سورة تعالج النسيان وتجلب الرزق والتيسير.. احرص على قراءتها وسترى عجب العجاب

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية سهرة.. في الذكرى 56 لرحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟

بنوا الأهرامات وأقاموا منتجعات تطل على أجمل الشواطئ.. رائد فضاء روسي يتغزل في مصر بصور من الفضاء

أبطال البروفيسور على السجادة الحمراء للعرض الخاص بالموسم الأخير.. صور

آسر ياسين وساويرس.. نجوم الفن والمجتمع يحضرون عرض فيلم أبو صدام

فيديو

فيديو جراف.. سر خسارة زوجة محمد صلاح وزنها بدون عمليات

6قرارات تطبق غدا بسبب لقاح كورونا.. الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء

بسبب محمد صلاح.. جماهير ليفربول تنقلب على الكرة الذهبية.. فيديو

رئيس فيفا يفاجئ الجميع ويتحدث باللغة العربية في افتتاح كأس العرب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ