رئيس بيلاروسيا: أزمة المهاجرين على الحدود سببها رفض الاتحاد الأوروبي بناء مخيمات

أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أن أسباب الأزمة مع المهاجرين على الحدود هي رفض الاتحاد الأوروبي بناء مخيمات للاجئين إضافة إلى العقوبات.



وقال لوكاشينكو - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "انترفاكس " الروسية ، /اليوم الثلاثاء/ - " كان من المفترض أن يبني الاتحاد الأوروبي المخيمات، وبدأوا في البناء ثم توقفوا، وعندها توقفت عن استقبالهم من هناك".



وأضاف أن بيلاروس والاتحاد الأوروبي أبرمت اتفاقية إعادة القبول، والتي بموجبها ، إذا دخل المهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي البيلاروسية ، فإن مينسك ستستعيدهم وتضعهم في بيلاروس في مخيمات اللاجئين.