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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرئيس السيسي يدون كلمة شكر لفندق ونتربالاس التاريخى بالأقصر.. تعرف عليها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

دون الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى سجل زيارات فندق الونتر بالاس التاريخى، على كورنيش النيل بالاقصر خلال فاعليات افتتاح طريق الكباش.

ودون السيسي كلمة شكر لإدارة الفندق وكل العاملين فيه، وذلك على هامش زيارته للاقصر والتى استغرقت ٣ ايام لحضور احتفالية افتتاح طريق الكباش الفرعونى، بحضور ممثلين ٣٥ دولة أجنبية.

وجاءت كلمات الرئيس: " أتوجه لإدارة هذا الفندق الرائع بالتقدير والشكر على الأداء المتميز، والرقى الذى اتسم به الأداء فى التنظيم وبرز بوضوح عبق التاريخ والعراقة له، اشكركم واتمنى لكم كل التوفيق والنجاح .

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الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي السيسي فندق الونتر بالاس التاريخى كورنيش النيل بالأقصر طريق الكباش افتتاح طريق الكباش

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