عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأزهر: حبس الرجل بسبب الزواج الثاني لا يجوز أخلاقيًا

صدى البلد

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العلمي العام على الرواق الأزهري، إن قانون الأحوال الشخصية جزء من التشريع الإسلامي وهذا يفسره الأزهر الشريف.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التشريع الإسلامي راعى كل الأمور والضوابط التي تحافظ على الأسر.

وأوضح عبد المنعم فؤاد، أنه لا يجوز أخلاقيًا أو اجتماعيًا حبس الزوج بسبب الزواج، فهذه ليست من سنن الزواج.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إلى أنه في حال خروج الزوج عن العدل فإنه يطبق القانون بالرحمة والمودة التي ينبغي أن تكون بين الزوجين.

وحول حبس الزوج عند الزواج الثاني ما لم يخبر الأولى، قال إنه لا عقوبة إلا بجريمة، والرجل عندما يتزوج للمرة الثانية فإنه يمارس حقه الشرعي وهذه ليست جريمة، وإنما يعاقب عندما يخالف قضية العدل.

ولفت إلى أن الشرع لا يشترط إخبار الزوج زوجته الأولى عند عقد قرانه الثاني، ولكن من أركان الزواج في الإسلام هي الإشهار والعدل والمودة والرحمة والسكن.. إلخ.

واستطرد عبد المنعم فؤاد، أن الحنابلة قالوا لو اشترطت الزوجة إخبارها عند الزوج من ثانية فإن هذا الشرط يقبل.

وأكد أن الشرع موجود منذ 14 قرنا ووضع أركان للزواج والأسرة وشروط بينها عدل، موضحا أن الشرع ليس ما يريده المستمعون.

وأشار إلى أنه لو تم إضافة قانون بحبس الزوج إن لم يخبر الأولى، فإنه لن يتزوج أحد، مؤكدا أن من يطالب بهذا، السيدات المتزوجات بمعنى أن الزوجة الجديدة لا تشترط هذا.

 

نائبة: قانون تعدد الزوجات يحافظ على الأسرة.. ولم أتطرق للشريعة الإسلامية

علقت النائبة هالة أبوالسعد، على تقدمها بمشروع القانون الذي يتيح حبس الزوج والمأذون حال عدم إبلاغ الزوجة الأولى (مشروع قانون تعدد الزوجات) قائلة إن فلسفة تعديل المادة 11 في قانون الأحوال الشخصية تم تعديلها أكثر من مرة، موضحة أنه لم يتم التطرق للشريعة الإسلامية أو التعدد في مشروع القانون المقدم للبرلمان.


وأضافت هالة أبوالسعد، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مشروع القانون الجديد يسعى لتغليظ العقوبة ضد الزوج والمأذون؛ لضرورة إخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني.


وأوضحت  هالة أبوالسعد أن المخالفة في عقد الزواج لا يطبق عليها عقوبة التزوير، مشيرة إلى أن المشكلة هنا هي عملية التدليس في العقد، مطالبة بضرورة علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى؛ وإلا يخضع للحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وعقوبة مالية من 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.


وتابعت هالة أبوالسعد  أنها تقصد هنا عقوبة تدليس وثيقة الزواج، لافتة إلى أنها بذلك تحافظ على الأسرة المصرية، مؤكدة أنها مع التعديل لأنه سيكون رادع ويرغم الزوج على إخبار زوجته الأولى بزواجه من الثانية. 
 

ترشيحاتنا

لجنة التفتيش الأمني والبيئي تواصل جولتها وتتفقد مطار شرم الشيخ

بعد قرار وقف استيراده.. محلية النواب تفجر مفاجأة حول استبدال التوك توك بالميني فان

بمعرض ايديكس .. أحمد موسى: مصر لا تعرض كافة الصناعات العسكرية التي يقدمها الإنتاج الحربي

الوكالة الأوروبية للأدوية: اللقاحات فعالة ضد متحور أوميكرون

آلية التحقق من حصول المواطن على اللقاح قبل دخول أي مصلحة حكومية.. فيديو

الأزهر: حبس الرجل بسبب الزواج الثاني لا يجوز أخلاقيًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء لهذه الفئة

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

آبي أحمد يدمر أي شيء.. قوات إثيوبيا تقصف سد تيكزي

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

أوميكرون يضرب إسرائيل.. رصد 34 إصابة بالمتحور الجديد والشاباك يتدخل

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاءات ثنائية لقادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس

حاول تجاوز السيارات.. سائق متهور يوثق حادث انقلاب سيارته بهاتفه..فيديو

نيللي: السوشيال ميديا خيال علمي تحول لحقيقة

وسط عاصفة تركية مدمرة.. لاجئة سورية تنجب مولودها في عرض البحر|صور

فيديو

رئيس فيفا يفاجئ الجميع ويتحدث باللغة العربية في افتتاح كأس العرب.. فيديو

تزوجت 7 مرات آخرهم ابن صديقتها ويصغرها بـ 15 سنة.. ما حكاية سوسن بدر؟

فيديو جراف.. تلاسن بين الفنانة بشرى والإعلامية منى عبدالوهاب.. ما القصة

تسعيرة إجبارية وتعطيل الدراسة والعمل.. تفاصيل قرارات السيسي لمواجهة الأوبئة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ