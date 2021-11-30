آلية التحقق من حصول المواطن على اللقاح قبل دخول أي مصلحة حكومية.. فيديو

كشف خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل منع دخول أي مواطن لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على لقاح كورونا.



وقال خالد قاسم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن "المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" أي مواطن حصل على لقاح كورونا يكون معه شهادة تثبت تلقيه لقاح كورونا ، ويظهرها عند دخول إاي مصلحة حكومية ".

وأضاف خالد قاسم :" يمكن لأي مواطن أن يقوم بتصوير الشهادة على الموبايل ويظهرها عند طلبها منه في أي مصلحة حكومية ".

ومن جانبه قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن تقديم الخدمات الحكومية بداية من الغد، مرهون بالحصول على الجرعة من لقاح كورونا على الأقل.

وتابع نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحصول على الشهادة الإلكترونية المؤمنة التي تثبت تلقى اللقاح والتي تصدر عن دار الوثائق المؤمنة بأقل من 50 جنيهًا.

ولفت نادر سعد إلى أن من لديه موقف من التطعيم عليه استخراج مسحة كورونا قبل 72 ساعة من موعد تقديمها، لافتا إلى أنه يستخرج المسحة على حسابه الخاص وتكون نتيجتها سلبية.