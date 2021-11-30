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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة طائرة .. رينو تحقق الحلم وتكشف عن السيارة  AIR4

السيارة رينو AIR4
السيارة رينو AIR4

اعلنت شركة رينو الفرنسية ، فى ذكرى تاسيسها الستين ، عن نسخة جديدة تجسد حلم السيارات الطائرة ، وهى طراز AIR4 ، والتى تم تصنيعها على غرار رينو 4 الكلاسيكية .

 

واضافت رينو ان السيارة طراز AIR4 ، تم تصميمها بالتعاون مع شركة التصميم The Arsenale وستعرض للجمهور في باريس في صالة عرض رينو في الشانزليزيه .

 

واوضحت رينو ان السيارة رينو AIR4 ، تعتبر هى الاصدار الكهربائى الحديث من رينو 4 ، وهى مصممة لطرق المستقبل التي يتخيل أن تكون في الهواء .

 

وقالت شركة رينو فى بيان لها ان السيارة رينو AIR4 ، توفر نظرة حول كيف يمكن أن تبدو رينو 4 بعد 60 عامًا أخرى ، وهى مصنوعة بالكامل من ألياف الكربون ، وقد تم تصميمها بحيث يمكنها الطيران. 

 

وظهرت السيارة رينو AIR4، بأربعة مراوح ذات شفرتين ، واحدة في كل ركن من أركان السيارة. ويوجد الجسم في المنتصف ، ويتم تشغيلها بواسطة بطاريات ليثيوم بوليمر 22000 مللي أمبير في الساعة .

 

وتصل السيارة السيارة رينو AIR4، لسرعة قصوى أفقية تبلغ 26 مترًا في الثانية ، مع ميل 45 درجة أثناء الرحلات ، بحد أقصى 70 درجة ، بالاضافة الى الطيران على ارتفاع يصل إلى 700 متر بسرعة إقلاع تصل إلى 14 مترًا في الثانية ، وهذا يقتصر على 4 أمتار في الثانية لأسباب تتعلق بالسلامة ، مع سرعة هبوط تبلغ 3 أمتار في الثانية ، وتولد مراوحها 95 كجم من الدفع الرأسي بإجمالي 380 كجم.

 

وقال أرنو بيلوني ، مدير التسويق في رينو: "بعد احتفال دام عامًا كاملًا ، أردنا ابتكار شيء غير تقليدي لنختتم به الذكرى الستين لسيارة 4L".

 

واضاف بيلوني: "وكان هذا التعاون مع The Arsenale مناسبًا. والسيارة الطائرة AIR4 وسيلة لاظهار هذه الأيقونة خلال 60 عامًا أخرى في المستقبل " .

 

و من المقرر ان تطلق شركة رينو السيارة الطائرة AIR4 في عام 2025  .

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