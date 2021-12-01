عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكافحة الأوبئة الأردنية: متحور "أوميكرون" قد يُصعّب الوضع الوبائي في عمان

أوميكرون
أوميكرون

قالت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الأردنية الدكتورة رائدة القطب إن متحور "أوميكرون" قد يُصعّب المشهد الوبائي المحلي في حال وصوله إلى الأردن، كونه قد دخل في الموجة الثالثة من الجائحة مع ازدياد عدد الإصابات بمتحور "دلتا" ونسب الإدخال إلى المستشفيات.


وأوضحت القطب - في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية أمس الثلاثاء - أن "أوميكرون" صنّف من قبل منظمة الصحة العالمية كمتحور مثير للقلق وذلك نتيجة لعدد الطفرات الجينية الكثيرة والمؤثرة على البروتينات الشوكية الخاصة بالفيروس، والتي تلعب دوراً كبيراً في قدرة الفيروس على إحداث العدوى وتفادي المناعة المكتسبة ضده سواء عبر الإصابة السابقة أو اللقاحات.


وأشارت إلى أن المعلومات المتوافرة حتى اللحظة غير واضحة بشأن سرعة انتقال الفيروس مقارنة بالمتحورات السابقة، أما بشأن شدة الإصابة فإن المعلومات الأولية الواردة من جنوب إفريقيا التي ظهر فيها الفيروس تشير إلى زيادة واضحة في عدد الحالات المدخلة إلى المستشفيات، لكنها قد تكون ناتجة عن دخول جنوب إفريقيا في موجة جديدة من الجائحة وليس بسبب المتحور نفسه.


وأضافت أنه في حال ثبت أن المتحور "أوميكرون" أكثر سرعة في الانتقال بين البشر، فإن هذا سيؤدي إلى زيادة عدد الحالات المصابة مما سينعكس على زيادة عدد الإصابات التي قد تحتاج إلى عناية، الأمر الذي يزيد العبء على القدرة الاستيعابية للنظام الصحي مما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة، وذلك بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بالطريقة الصحيحة، بالإضافة إلى أخذ اللقاحات.

ترشيحاتنا

التحالف يعلن تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم في البحر الأحمر

رياح وشبورة على القاهرة وسقوط أمطار بعدة مناطق.. اعرف حالة الطقس اليوم الأربعاء

دعاء الشدائد.. لقضاء الحوائج ورفع البلاء

تمكين المرأة ضمن خطة الإمارات لإعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية

"المالية" تكشف تفاصيل حول مبادرة «السداد النقدي الفوري"..فيديو

الصحة العالمية: حظر السفر لن يمنع انتشار متحور أوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء لهذه الفئة

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

سورة تعالج النسيان وتجلب الرزق والتيسير.. احرص على قراءتها وسترى عجب العجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنوا الأهرامات وأقاموا منتجعات تطل على أجمل الشواطئ.. رائد فضاء روسي يتغزل في مصر بصور من الفضاء

أبطال البروفيسور على السجادة الحمراء للعرض الخاص بالموسم الأخير.. صور

آسر ياسين وساويرس.. نجوم الفن والمجتمع يحضرون عرض فيلم أبو صدام

لقاءات ثنائية لقادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس

فيديو

فيديو جراف.. سر خسارة زوجة محمد صلاح وزنها بدون عمليات

6قرارات تطبق غدا بسبب لقاح كورونا.. الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء

بسبب محمد صلاح.. جماهير ليفربول تنقلب على الكرة الذهبية.. فيديو

رئيس فيفا يفاجئ الجميع ويتحدث باللغة العربية في افتتاح كأس العرب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ