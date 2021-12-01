الرئيس التونسي: الدولة ليست لقمة سائغة ومؤسساتها ستبقى قائمة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة على العمل وفق الدستور والتمسك باحترام الحقوق والحريات وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، مشددا على أن الدولة ليست لقمة سائغة وأن مؤسساتها ستبقى قائمة، وأن كل من يعمل على ضرب الدولة أو التسلل إلى مؤسساتها فهو واهم.



جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - خلال إشراف الرئيس على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش بقصر قرطاج.

وأعرب رئيس الجمهورية التونسية عن اعتزازه بوطنية القوات المسلحة العسكرية، وبما تبذله من أعمال للحفاظ على الدولة والدفاع عن الوطن، كما ذكر في هذا الإطار بدورها في تأمين سير الانتخابات والامتحانات الوطنية وفي حملات التلقيح.



وأشار إلى أن تونس قوية بشعبها وبتاريخها الحافل بالبطولات والأمجاد وهي بحاجة إلى الصادقين المخلصين للوطن، مؤكدا على مواصلة العمل بنفس العزيمة وبنفس الاستعداد من أجل إعلاء راية الوطن وتحمل الأمانة كاملة للتصدي لكل من يتربص بالبلاد ولتحقيق آمال الشعب وعدم إيهامه بقوانين لن تجد طريقها إلى التطبيق.