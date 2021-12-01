عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي: الدولة ليست لقمة سائغة ومؤسساتها ستبقى قائمة

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة على العمل وفق الدستور والتمسك باحترام الحقوق والحريات وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، مشددا على أن الدولة ليست لقمة سائغة وأن مؤسساتها ستبقى قائمة، وأن كل من يعمل على ضرب الدولة أو التسلل إلى مؤسساتها فهو واهم. 


جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - خلال إشراف الرئيس على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش بقصر قرطاج.

وأعرب رئيس الجمهورية التونسية عن اعتزازه بوطنية القوات المسلحة العسكرية، وبما تبذله من أعمال للحفاظ على الدولة والدفاع عن الوطن، كما ذكر في هذا الإطار بدورها في تأمين سير الانتخابات والامتحانات الوطنية وفي حملات التلقيح.


وأشار إلى أن تونس قوية بشعبها وبتاريخها الحافل بالبطولات والأمجاد وهي بحاجة إلى الصادقين المخلصين للوطن، مؤكدا على مواصلة العمل بنفس العزيمة وبنفس الاستعداد من أجل إعلاء راية الوطن وتحمل الأمانة كاملة للتصدي لكل من يتربص بالبلاد ولتحقيق آمال الشعب وعدم إيهامه بقوانين لن تجد طريقها إلى التطبيق.

ترشيحاتنا

إدارة بايدن تستعد للإعلان عن إجراءات صارمة بعد ظهور متحور أوميكرون

الحزن يخيم على طالبات الأزهر بعد وفاة زميلتهن في حادث أليم

فضل الدعاء في جوف الليل .. كلمات مستجابة تغير قدرك

محمود عبد المغني يكشف عن أفضل المشاهد والأعمال التي أداها |فيديو

شبانة يكشف سبب استبعاد إبراهيم نور الدين من التحكيم في كأس العرب

دعاء في جوف الليل يقضي جميع حوائجك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء لهذه الفئة

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

سورة تعالج النسيان وتجلب الرزق والتيسير.. احرص على قراءتها وسترى عجب العجاب

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية سهرة.. في الذكرى 56 لرحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟

بنوا الأهرامات وأقاموا منتجعات تطل على أجمل الشواطئ.. رائد فضاء روسي يتغزل في مصر بصور من الفضاء

أبطال البروفيسور على السجادة الحمراء للعرض الخاص بالموسم الأخير.. صور

آسر ياسين وساويرس.. نجوم الفن والمجتمع يحضرون عرض فيلم أبو صدام

فيديو

فيديو جراف.. سر خسارة زوجة محمد صلاح وزنها بدون عمليات

6قرارات تطبق غدا بسبب لقاح كورونا.. الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء

بسبب محمد صلاح.. جماهير ليفربول تنقلب على الكرة الذهبية.. فيديو

رئيس فيفا يفاجئ الجميع ويتحدث باللغة العربية في افتتاح كأس العرب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ